Cumprindo todas as normas sanitárias para evitar a contaminação pela Covid-19, alunos foram recepcionados por professores com muita música e um tour pela Instituição

publicado em 23/02/2022

Após a recepção, os estudantes dos primeiros e terceiros períodos participaram de um tour pelos campi da Instituição e conheceram os laboratórios (Foto: Unifev)

Quase dois anos após a paralisação das aulas por conta da pandemia da Covid-19, a UNIFEV retomou, nesta segunda-feira (21), suas aulas presenciais para os estudantes das graduações. Os alunos foram recepcionados ao som da bateria da Associação Atlética Acadêmica de Medicina de Votuporanga (AAAMV), a Javalaria, e pela equipe acadêmica, coordenadores e docentes da Instituição.

Após a recepção, os estudantes dos primeiros e terceiros períodos participaram de um tour pelos campi da Instituição e conheceram os laboratórios, a Central de Relacionamento, o complexo poliesportivo, auditórios, Hospital Veterinário e salas de aulas. Espaços Instagramáveis foram montados para promover a interação dos alunos com a UNIFEV e fizeram a alegria dos universitários, que compartilharam fotos e vídeos nas redes sociais.

A ingressante do curso de Psicologia da UNIFEV Priscila Matos contou que estava ansiosa para o início das aulas. “Eu estava muito nervosa com esse começo dos estudos, mas o sentimento é só de gratidão. Estou adorando conhecer a Instituição e bater um papo com os professores da minha graduação. Estou conhecendo melhor o curso e acredito que será muito legal essa minha nova fase”, disse.

O sentimento de gratidão é o mesmo da Cassia Fernanda Teodoro Sturaro, que começou a cursar Enfermagem. Segundo ela, as expectativas para 2022 estão altíssimas e, com as aulas presenciais, ela acredita que conquistará conhecimento de altíssima qualidade. “Estou muito feliz em estar aqui na UNIFEV e dando os primeiros passos para a realização de um grande sonho que é me graduar como enfermeira. Essa profissão tão linda e importante, que ficou ainda mais em evidência durante a pandemia da Covid-19”, afirmou.

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, ressaltou que nesta retomada, todos os protocolos sanitários estão sendo cumpridos com o intuito de garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores. “Nós estamos muitos felizes com o retorno dos alunos à Instituição. Mesmo ainda vivendo uma pandemia, acreditamos que o avanço da vacinação entre todos os grupos e mantendo os cuidados, vamos conseguir superar as dificuldades e ter um excelente ano letivo”, finalizou.