O encontro será realizado na Câmara Municipal, às 10h, onde ele deve se reunir com apoiadores

publicado em 26/01/2022

O polêmico ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, irá cumprir agenda em Votuporanga na próxima quinta-feira (Foto: Palácio do Planalto)

Da redação

O polêmico ex-ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro (PL), e atual diretor do Banco Mundial, Abraham Weintraub, irá cumprir agenda em Votuporanga na próxima quinta-feira (27). O encontro será realizado na Câmara Municipal, às 10h, onde ele deve se reunir com apoiadores.Weintraub faz parte da chamada ala ideológica do governo Bolsonaro. Enquanto esteve no ministério, ele foi responsável por inúmeras polêmicas, justamente por conta de sua postura e pronunciamentos considerados extremistas. Em um destes episódios, fez uma publicação irônica sobre a China que motivou a abertura de um inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal) para apurar o crime de racismo.Antes, dessa vez em uma reunião fechada, havia chamado os ministros do STF de “vagabundos” e sugerido a prisão dos magistrados. Ele foi incluído no inquérito que apura fake news e ameaças contra a Corte.Ao mesmo tempo, Weintraub ganhou forte popularidade entre os apoiadores de Jair Bolsonaro. Foi recebido por simpatizantes quando prestou depoimento à PF e, em fevereiro, foi chamado de "o melhor ministro da Educação de todos os tempos" por Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente.Desde então o ex-ministro não esconde o seu desejo de concorrer ao governo do Estado de São Paulo, mas ele se esbarrou agora no pronunciamento do presidente Bolsonaro, que anunciou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, como o seu pré-candidato a governador.Desde então Abraham Weintraub intensificou sua agenda pelo interior do Estado. Nos últimos dias ele passou por Ribeirão Preto, São Carlos e Araraquara. Amanhã ele passará por São José do Rio Preto e depois a Votuporanga.