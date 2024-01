O jogador conversou com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7 sobre a preparação do CAV para o campeonato que começa amanhã

publicado em 23/01/2024

Igor Pimenta em treinamento da Votuporanguense no campo da Ferroviária (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Meio-campista canhoto que está sempre buscando a bola. Assim é Igor Pimenta, uma das esperanças de criatividade no meio-campo da Votuporanguense que estreia amanhã no Campeonato Paulista da Série A3. O jogador conversou com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7 sobre a preparação do CAV.

Na visão do atleta, a pré-temporada foi muito boa, assim como os testes realizados. No entanto, ele sabe que a competição é o mais importante. “Não temos que nos apegar nos resultados dos amistosos, mas sim entender os nossos pontos fortes e fracos para chegarmos bem no torneio”, comentou.

O meia garante que a equipe está bem preparada para o campeonato e que ainda existe uma boa margem de melhora, o que deve acontecer no decorrer da competição. “Nós vamos melhorar bastante e acredito que com a união de todos, comprando a ideia do treinador e colocando isso em prática, temos tudo para fazer uma grande Série A3”, falou.

Pimenta destacou que o grupo está unido em busca dos objetivos do CAV. Segundo ele, todo o elenco está assimilando bem as ideias do treinador Rogério Corrêa. “Toda a equipe está preparada. Como a gente costuma dizer, nós temos uma família, temos um grupo, e isso é o que vai fazer a diferença lá na frente para conseguirmos alcançar nossos objetivos”, contou.

A atuação de Igor contra o Mirassol agradou aos torcedores. Um ponto observado foi a dedicação, tanto no ataque quanto na defesa. Questionado sobre a marcação, o jogador respondeu que todo o grupo está empenhado em se esforçar ao máximo no momento sem bola. “Todo o time tem esse papel, a começar lá da frente com os atacantes que pressionam e também voltam para ajudar da marcação”, disse.

Igor Henrique Pimenta da Silva tem 29 anos e nasceu em Belo Horizonte-MG. Ele tem passagens pelo Villa Nova-MG, Nacional Uberaba, Ferroviária, Tupynambás-MG, Noroeste e Caldense.

