União Suzano e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (27) pela segunda rodada da Série A3

publicado em 27/01/2024

Kayky foi a novidade no CAV jogaram na tarde deste sábado (27) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br



União Suzano e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (27), no “Suzanão”, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A Pantera dominou o segundo tempo do confronto, pressionou, mas ficou no 0 a 0, conquistando seu primeiro ponto na competição.



O CAV começou com apenas uma mudança em relação ao time que estreou: Kayky entrou no lugar de Rocha. A Pantera iniciou o jogo com João Paulo; Vinícius Baracioli, Amorim, Felipe Costa e Frank; Edson, Kayky, Igor Pimenta e Nando; Wendel Júnior e Barcos. O zagueiro Taison, que começaria jogando, sentiu um desconforto no aquecimento e deu lugar a Amorim. O Suzano iniciou o confronto com Cleber; Gui Nascimento, Everton Dias, Uche e Luan; Brendon, Jeovan, Guilherme Lobo e Gabriel Mendes; Felipe Micael e Yhago.



Em um gramado muito ruim, o jogo começou bastante truncado. O primeiro lance de um pouco mais de perigo só surgiu aos 16 minutos, em bola lançada para a área do CAV, pelo lado esquerdo, mas Yhago se atrapalhou na hora de chutar, arrematou fraco e João Paulo não teve problema para segurar.



A primeira boa oportunidade da Pantera só aconteceu aos 18 minutos. A defesa dos donos da casa saiu jogando errado e a bola foi lançada para Barcos, que se livrou de um zagueiro e chutou em cima do outro beque.



Aos 23, após escanteio batido pelo lado direito, Yhago subiu livre, mas cabeceou por cima do gol da Alvinegra. Barcos perdeu uma grande chance aos 31 minutos, quando Nando levantou da esquerda, mas o Pirata, livre, chutou por cima do gol. O volante Edson estava livre, mas o centroavante do CAV preferiu tentar marcar. Aos 45, depois de cruzamento da direita, Yhago novamente subiu bem e mais uma vez cabeceou por cima. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.



A Pantera quase abre o placar nos primeiros segundos da segunda etapa. O lateral-direito Vinícius Baracioli tentou cruzar e quase fez o gol. Aos 4 minutos, Yhago foi expulso depois de levantar o pé muito alto e atingir o rosto de Amorim. Aos 19, Edson perdeu uma grade chance. Frank cruzou da esquerda, o volante subiu sozinho e a bola raspou a trave esquerda do goleiro Cléber.



A Alvinegra dominou a segunda etapa, tentou pressionar, no entanto não criou grandes oportunidades. O Suzano só levava um pouco de perigo nos contra-ataques, mas também não teve boas chances de marcar. O púlbico foi de somente 264 torcedores, que resultou em uma renda de R$ 4.890.

O jogo terminou em 0 a 0. A próxima partida da Votuporanguense será quarta-feira (31), às 19h30, na Arena Plínio Marin, contra o Sertãozinho.