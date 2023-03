O time disputa contra o Rio Preto uma das partidas mais importantes de sua história; em jogo está a permanência na A3 ou rebaixamento

publicado em 18/03/2023

A Votuporanguense terá seu destino definido na partida deste sábado (18), às 15h, contra o Rio Preto, na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

A Votuporanguense define neste sábado (18) seu futuro. O time disputa contra o Rio Preto, às 15h, na Arena Plínio Marin, uma das partidas mais importantes de sua história, na disputa está para o time da casa a permanência no Campeonato Paulista da Série A3 ou rebaixamento para a Segunda Divisão do estado.

A semana foi de trabalho intenso, o time concentrado sabendo da sua responsabilidade e do paredão duro que será o jogo de hoje, que também se trata de um derby regional. O time, como já adiantado pela reportagem, não contará com o apoio dos atletas Gustavo, Vitão e Gabriel Almeida, que cumprirão suspensão automática.

“Encaramos como uma final. Às vezes você vai estar lá para brigar com o título e brigar aqui para manter o time na divisão. É uma final que o Rio Preto vem com a vontade de querer classificar e a gente queremos nos manter na divisão”, disse o técnico João Vallim.

O CAV, que perdeu o seu último jogo, está na 14ª posição da tabela com 14 pontos, na frente do vice-lanterna, o Sertãozinho, que tem 13 pontos e do lanterna, o Audax, que tem 12 pontos.

Para se manter na Série A3, nessas circunstâncias, o time só precisa de si mesmo e ganhar a última partida. Em caso de empate, o elenco terá que torcer pelo tropeço de seus dois concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento, Sertãozinho e Audax.

“Tenho passado como uma final, passado a confiança para esse jogo onde temos que contar com todos os envolvidos. Torcida, atletas, comissão, diretoria, presidência, todo mundo vai ter que estar junto para que a gente consiga o objetivo”, completou.

