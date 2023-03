Podem se inscrever na modalidade meninas com idade a partir de 10 anos e aulas acontecerão no Ginásio “Jurandir José Lopes”

publicado em 23/03/2023

A primeira turma totalmente feminina nesta modalidade será ofertada para meninas a partir de 10 anos (Foto: Ilustrativa/Catve)

A Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga abriu inscrições gratuitas para aulas de Futsal Feminino. A primeira turma totalmente feminina nesta modalidade será ofertada para meninas a partir de 10 anos.

As aulas serão realizadas no Ginásio Poliesportivo “Jurandir José Lopes" (antigo Nabuco), que fica na Rua Rio Grande, 2057 (esquina com a Rua Canadá), bairro Jardim Paraíso. Para se inscrever é só entrar em contato direto com o professor Pigmeu, pelo WhatsApp (17) 99791-9180.