Um pouco mais aliviado para seguir na luta contra o rebaixamento, o técnico avaliou a última partida e disse que tem mais batalhas

publicado em 10/03/2023

O técnico da Votuporanguense, João Valim, analisou a última partida da equipe e disse que time quer a classificação (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

O técnico da Votuporanguense, João Vallim, um pouco mais aliviado para seguir na luta contra o rebaixamento, avaliou a equipe após a primeira vitória fora de casa e disse que o momento é o da equipe concentrar no objetivo e buscar o “tudo ou nada” nas próximas duas últimas rodadas do campeonato.

Para ele, o plantel continua a caminhar pelo túnel na busca de uma luz e não quer deixar o time na pior. Os atletas, segundo ele, têm trabalhado forte e ajustado o entrosamento dia após dia, principalmente, durante as partidas.

“Ainda continuamos a ver uma luz no fim do túnel para buscar a classificação vai depender de muitos confrontos, mas temos dois jogos e precisamos correr atrás de duas vitórias. Sabemos que não é fácil, hora do tudo ou nada, todos os times vêm com essa mentalidade e nós também”, disse o técnico.

Com o fôlego renovado e oficialmente fora da zona do rebaixamento, João Vallim disse que o elenco tem trabalhado para conquistar duas vitórias nos últimos dois jogos e tentar ainda classificar.

“Estamos trabalhando forte para que a gente consiga mais duas vitórias para a classificarmos ainda. O clima está bom, mas sempre com os pés no chão porque temos mais um jogo difícil, uma guerra no sábado contra o Barretos, que foi em São Bernardo e conseguiu uma vitória fora. Sabemos que não vai ser fácil, é outra guerra, a mesma que foi aqui, temos que levar para lá. De batalha em batalha, que vencemos a guerra, é mais uma batalha que vamos enfrentar”, completou.

João disse também que ficou satisfeito com o futebol que a equipe apresentou e também pela atenção que os jogadores tiveram nos minutos finais.