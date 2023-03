O comandante da Votuporanguense, João Vallim, disse que apesar do resultado anteontem a equipe conquistou um ponto

publicado em 07/03/2023

O técnico da Votuporanguense depois da partida analisou a situação do CAV nesta reta final (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A situação da Votuporanguense se complica a cada nova fase do campeonato e terá um final de A3 disputado. Depois do empate na Arena Plínio Marin, anteontem, o time subiu uma posição e “conseguiu” sair da zona de rebaixamento, mas agora terá que ter foco para conquistar pontos fora de casa em cima do lanterna e vice-lanterna do torneio.

Em entrevista, o técnico João Vallim disse que apesar de o time não ter conquistado a vitória, o empate saiu melhor do que uma derrota.

“Somamos um ponto na tabela, temos mais três jogos para tirar o CAV dessa situação. Para a gente é ruim, porque em casa nós temos que fazer os três pontos, porém dos males o menor”, relatou ele.

Para conquistar os pontos no último jogo, Vallim destacou que a equipe poderia ter agredido mais e se destacado em momentos importantes da partida, como nas finalizações.

“Faltou agredir mais, eu acredito, porque conseguimos alguns lances que poderíamos ter feito um gol e conquistado a vitória. Houve o lance do pênalti, então tudo isso atrapalha a virada do jogo. Estamos nos organizando treino a treino, jogo a jogo para a gente sair dessa situação”.

Situação

Com o empate, o CAV subiu uma posição e saiu da zona de rebaixamento. Com 11 pontos, a equipe fica na frente do Sertãozinho e do lanterna Barretos, ambos com 10 pontos. O desafio é maior, porque justamente serão as duas equipes que a Votuporanguense irá enfrentar nas próximas duas rodadas como confronto-direto.