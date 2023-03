Isa é nascida em Álvares Florence, tem 16 anos e assinou o seu primeiro contrato profissional com o time de Araquarara

publicado em 30/03/2023

Com 16 anos, a jovem de Álvares Florence assinou o seu primeiro contrato profissional como goleira na Ferroviária (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Foi logo aos oito anos de idade que Isadora Faichel Cortes, pela primeira vez em sua vida, jogou futebol. O esporte ainda era de brincadeira com os amigos da escola, antes de se tornar a paixão de sua vida e agora a sua profissão. Com 16 anos, a jovem de Álvares Florence assinou o seu primeiro contrato profissional como goleira na Ferroviária, time de Araraquara.

Ainda criança, Isadora começou a fazer pequenos treinos em um projeto que a própria escola tinha com o professor Toni. Moradora de uma cidade com pouco mais de 3,5 mil habitantes, ela era a única menina no meio dos garotos durante os jogos que eram realizados.

Dois anos depois, com 10 anos, ela entrou pela primeira vez em uma escola de futebol, onde aprendeu, de fato, os fundamentos do esporte, na AABB com o professor Marquinhos. “Lá eu vi que eu gostava mesmo, fazia alguns jogos da copa AME, mas nada ainda muito sério”, disse ela.

Em 2018, ela entrou na Elite Futsal, de Votuporanga, onde, inclusive, ela conquistou vários títulos e foi onde ela decidiu que queria o futebol para o seu futuro. “Foi onde encontrei profissionais excelentes que me ajudaram a crescer e a evoluir. Joguei futsal até meus 13 anos e claro ainda sendo a única menina a jogar nos campeonatos”, completou.

No mesmo ano ela entrou na escolinha Garotos da Vila de futebol de campo e foi onde ela aperfeiçoou ainda mais a sua parte técnica. Por onde passou ela conquistou títulos, pelo time ela também foi campeã de dezenas de campeonatos, na sua vida que já era totalmente dedicada a treinos.

“Era muita correria terça e quinta era treino na Elite Futsal e de quarta e sexta treino na Garotos da Vila e de final de semana jogava os campeonatos que as escolinhas entravam e sempre que dava jogava para os times da região. Foi assim até 2021”, relatou Isa.

Depois de toda a sua dedicação nos times de Votuporanga e região, ela fez um teste na Ferroviária, em março de 2021. “Fiquei uma semana em Araraquara treinando, cheguei na quarta e iria ficar até na terça, mas já na sexta recebi a notícia de que eu tinha passado no teste, fiquei muito feliz e já liguei para os meus pais e para o meu empresário para contar a novidade”, disse também.

No dia 31 de março de 2021 ela assinou o seu primeiro contrato de base, com 14 anos, e já treinava, na verdade, com a equipe do sub 17. Nessa época ela conquistou o Paulista sub 15 e a Conmebol Magic Cup, que aconteceu em Orlando, no estado da Flórida (EUA). Todas essas conquistas levaram a atleta a assinar esse ano o seu primeiro contrato profissional com, apenas, 16 anos.