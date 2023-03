A Votuporanguense empatava a partida até os quatro minutos dos acréscimos e ia sair pela primeira vez do rebaixamento quando tomou o gol

publicado em 01/03/2023

O time conduziu o empate até os acréscimos do segundo tempo, o resultado tirava o time pela primeira vez da zona de rebaixamento (Foto: Paulistão Play)

Fernanda Cipriano

O CAV voltou a ceder o resultado nos acréscimos, na partida desta quarta-feira (1). O time da Alvinegra conduziu o empate até os acréscimos do segundo tempo, o resultado tirava o time pela primeira vez da zona de rebaixamento, quando tomou um gol de Rafael Tanque aos quatro minutos dos acréscimos.

A Votuporanguense praticamente repetiu a escalação da última partida na Arena Plínio Marin, até o volante Gabriel Almeida que precisou sair do jogo de ambulância foi titular na partida desta quarta-feira (1).

A partida foi de início movimentado entre as equipes. Os times brigavam muito entre si pela posse da bola e chegaram com perigo em suas respectivas áreas de ataque. Aos 23 minutos, em jogada perigosa, a equipe do São José quase marcou o primeiro gol da partida. Barbato, goleiro do CAV, operou um milagre e salvou o time.

O primeiro tempo terminou da mesma forma em que a partida começou, de maneira pegada e com o placar 0 a 0. O campo molhado exigiu mais dos atletas, que erravam mais passes no jogo. O time da casa, porém, pressionou muito mais a equipe da Votuporanguense, que passou sufoco nos minutos finais do primeiro tempo.

No começo do segundo tempo, a equipe da Votuporanguense iniciou pressionando os donos da casa. Em um rebote, depois de uma cobrança de falta, aos quatro minutos, quase o time Alvinegro marca o primeiro gol da partida.

A equipe da Votuporanguense seguiu pressionando o time do São José até os 30 minutos, o técnico João Vallim realizou alterações e a equipe continuou compacta com Rossetto procurando avançar mais. Porém, o placar foi aberto nos acréscimos. O time do São José avançou, a bola foi para a pequena área, cabeceada e sobrou para Rafael Tanque, que não desperdiçou.

O time de Votuporanga recebe no domingo (5), na Arena Plínio Marin, a equipe do Audax, às 10h. Já o São José viaja até Capivari para enfrentar os donos da casa no sábado (4), às 15h.

SÃO JOSÉ 1 X 0 VOTUPORANGUENSE

Gol: Rafael Tanque (São José) 45+4 2T

Local: Estádio Municipal Martins Pereira

SÃO JOSÉ: Ariel; Luís Dario, Caio, Matheus Abreu, Rafael Verrone; David (Favela), Nicholas (Wendel Barros), Pedrinho, Ronei (Tanque), Wendel Rosas (Giovane) e Vicente (Rafinha).

Técnico Ricardo Costa

VOTUPORANGUENSE: Barbato; Lito Andrade, Gustavo Alcindo, Lucas Morais, Fabrício; Gabriel Almeida, Neto Acará (Vitão), Mateus Norton, Smith (Gabriel Rossetto), Diego Luiz (Flavio) e Sávio Araújo.

Técnico João Vallim