Time conseguia um empate na casa do adversário até os 44 do segundo tempo, mas deixou o ponto escapar

publicado em 12/03/2023

Time tomou um gol aos 44 do segundo tempo e deixou o ponto escapar (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

O fantasma dos gols no fim de jogo voltou a assombrar a Votuporanguense neste domingo (12). Jogando em Barretos, contra o time da casa, a Alvinegra conseguia um empate que lhe dava um pouco mais de tranquilidade na tabela até os 44 do segundo tempo, mas tomou um gol e se complicou na competição.

A Votuporanguense veio à campo com o mesmo esquema tático, porém, João Vallim precisou improvisar na lateral direita, com Gabriel Almeida no lugar de Lito. E foi justamente por lá que a equipe da casa conseguiu fazer suas melhores jogadas.

A primeira grande chance do jogo foi com a Votuporanguense. Após jogada trabalhada pelo meio de campo, Josiel mostrou o seu cartão de visita logo aos 7 minutos de jogo ao encher o pé da intermediária. A bola, porém, bateu nas duas traves e depois saiu.

O Barretos tentou responder com duas jogadas pelas laterais, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol do goleiro Barbato, que assistiu pelo menos os 20 primeiros minutos de jogo, praticamente, sem nem ter que sujar a roupa.

Sete minutos depois, no entanto, o goleiro da Alvinegra teve que trabalhar e muito. Após cruzamento preciso do lateral Carlos, Bady chegou livre na pequena área e cabeceou procurando o canto direito.

Barbato se esticou todo e fez milagre, tanto que acabou se chocando com a trave e precisou de atendimento.

O CAV, contudo, não se abateu e continuou a buscar o jogo. Prova disso foi que logo aos 34 minutos, após bela jogada de David pela esquerda, Vitão bateu de primeira e por pouco não buscou o ângulo do goleiro Remerson.

Logo após a jogada de perigo houve também um “lance” inusitado. Um cachorro invadiu o gramado e “driblou” jogadores e membros comissão técnica que tentaram o tirar de lá. O animal é um dos mascotes do BEC e acabou saindo sozinho após cerca de três minutos de paralisação do jogo.

No finalzinho do primeiro tempo Barbato teve que trabalhar novamente. O Barretos saiu rápido e a bola sobrou novamente para Bady, que bateu forte e colocado. O goleirão do CAV, contudo, estava bem colocado e conseguiu fazer a defesa.

Apesar do jogo aberto, com as duas equipes buscando o gol, a primeira etapa ficou mesmo no 0 a 0.

Segundo tempo

O segundo tempo começou feio, com as duas equipes querendo muito o gol, mas, sem qualidade técnica para isso, o que se viu foi canelada para todo lado. Só depois dos 15 minutos é que os times conseguiram colocar a cabeça no lugar e a bola para rolar.

Prova disso, foi que a primeira chance claro do segundo tempo foi só aos 18 minutos. Após cruzamento pelo lado direito do campo, a bola passou por todo mundo e foi parar nos pés de Marquinhos, do BEC, que bateu firme, mas a bola desviou no meio do caminho e não entrou.

Depois disso o CAV se viu acuado pela pressão dos donos da casa. Aos 35 minutos o pé salvador de Gustavo impediu o primeiro gol da partida, que seria marcado por Marquinhos. Na cobrança do escanteio o bate e rebate na área também assustou a defesa Alvinegra, mas a bola não entrou.

A pressão, entretanto, surtiu efeito. Aos 44 minutos do segundo tempo a defesa bobeou e Michelon conseguiu acertar um belo chute do meio da rua, abrindo o placar.



Depois disso, o CAV ainda tentou pressionar e conseguiu até levar perigo, com Remerson tendo que fazer boas defesas, mas o placar ficou mesmo em 1 a 0 para o time da casa.

Com o resultado, o Barretos subiu para a 13ª colocação, com 15 pontos, e empurrou a Votuporanguense de volta para a zona do rebaixamento. Ou seja, a Votuporanguense vai para a última rodada do campeonato (no próximo sábado, dia 18), dependendo de uma vitória sobre o Rio Preto, na Arena Plínio Marin, ou poderá amargar o rebaixamento.

BARRETOS 1X0 VOTUPORANGUENSE

Gol: Michelon (BEC) 44’ 2T

Local: Estádio Municipal Antonio Gomes Martins

Público: 863

Renda: R$ 9.831,00

BARRETOS: Remerson; Carlos (Marquinhos), Guilherme, Furlan e Jhonkaermeso; Michelon, Matheus (Zanini) e Bady; Norton (Privatti), Otavio e Batata (Luis Henrique).

Técnico: Antonio Sergio Caetano

VOTUPORANGUENSE: Barbato; Gabriel Almeida, Gustavo, Lucas Morais e Junior Prego; Josiel, Mateus Norton e Diego Luiz (Flavio); David, Sávio (Smith) e Vitão (Gabriel Rosseto).

Técnico João Vallim