A Votuporanguense respira aliviada depois de bater o Sertãozinho no Estádio Municipal Frederico Dalmaso, na casa do rival

publicado em 08/03/2023

A Votuporanguense venceu a equipe do Sertãozinho em 1 a 0 e se distanciou ainda mais do rebaixamento (Foto: Paulistão Play)

Fernanda Cipriano

A Votuporanguense, enfim, pode dar um respiro de alívio. O time venceu a primeira partida fora de casa e se distanciou ainda mais da zona do rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A3. A Alvinegra bateu o Sertãozinho em 1 a 0 com o gol de David e assumiu a 13ª posição com 14 pontos.

O resultado complicou a situação dos donos da casa, o Sertãozinho, que agora se tornou o lanterna do campeonato com dez pontos a duas rodadas do fim do campeonato.

A Votuporanguense entrou em campo com alterações em sua escalação, isso porque o lateral-esquerdo Junior Prego voltou a titularidade e também o volante Josiel assumiu, novamente, a camisa cinco no elenco principal.

A partida entre as equipes começou movimentada, a Votuporanguense buscava a todo momento impor o seu ritmo de jogo e colocar em prática o conceito tático planejado pela comissão do CAV. Os times, apesar de terem avançado muito e trocados muito passes não colocavam perigo e os goleiros pouco trabalharam no primeiro tempo.

O segundo tempo começou intenso, logo nos primeiros quatro minutos o Sertãozinho teve uma grande oportunidade com a cobrança de uma falta pelo lado direito, Washington foi na bola, ela subiu e passou bem perto do gol.

Aos 23 minutos, a Votuporanguense abriu o placar, um respiro de alívio para os torcedores. David recebeu a bola livre na entrada da grande, dominou e bateu com tranquilidade.

Os times continuaram a se pressionar e a partir dos 30 minutos do segundo tempo, a Votuporanguense começou a marcar as saídas de bola do Sertãozinho e começou a tomar conta do resultado.



O CAV terá mais um confronto direto, o time encara o 14º colocado, o Barretos, fora de casa no domingo (12), às 16h. Já o Sertãozinho encara o São Bernardo, em casa, no sábado (11), às 18h.

SERTÃOZINHO 0 X 1 VOTUPORANGUENSE

Gol: David (CAV) 23’ 2T

Local: Estádio Municipal Frederico Dalmaso

SERTÃOZINHO: Maicon; Fabion Sá, João Paulo, Beto, Daniel (Taylor); Luis Phelipe, Pedrinho, Jeffinho (Wesley), Washington (Itaqui), Formiga (João Carlos) e Léo Mutchatcho (Wilson).

Técnico Oliveira

VOTUPORANGUENSE: Barbato; Lito, Gustavo, Lucas Morais, Junior Prego; Josiel (Gabriel Almeida), Mateus Norton, Diego (Léo Cereja), David, Rossetto (Vitão) e Sávio (Smith).

Técnico João Vallim