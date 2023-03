A Votuporanguense viaja até São José dos Campos para encarar os donos da casa, na busca de pontos para fugir do rebaixamento

publicado em 01/03/2023

Jogando fora de casa, o time irá encarar o São José, no estádio Municipal Martins Pereira, às 20h (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) tem mais um desafio hoje na busca por fugir do rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A3. Jogando fora de casa, o time irá encarar o São José, no estádio Municipal Martins Pereira, às 20h, em São José dos Campos.

A Votuporanguense, com os três pontos conquistados em casa, está na 15ª posição do campeonato com 10 pontos, a mesma pontuação que Barretos e Audax, que estão em 14º e 13º na tabela de classificação, respectivamente. O CAV vem de uma sequência de quatro empates e duas vitórias.

Já o São José está na sexta posição depois de uma sequência de quatro vitórias seguidas no campeonato e chegar a 15 pontos. O time de São José dos Campos em algumas ocasiões na Série A3 esteve junto com a Votuporanguense na zona de rebaixamento do torneio.

"Sabemos a dificuldade que vai ser jogar em São José, um time que vem em uma crescente de quatro vitórias seguidas e a gente está no mesmo caminho. Apesar de ter empatado quatro, duas vitórias. Estamos invictos a seis partidas, então a expectativa é de fazer um grande jogo e levar pontos para casa”, disse o técnico João Vallim.

Para a partida, Vallim contará com o retorno do departamento médico do meia Léo Cereja e Gabriel Almeida que precisou de pontos após um choque de cabeça no último jogo, mas também poderá ser relacionado. Já Guilherme Café ainda é desfalque certo na partida e segue no DM, enquanto David e Josiel desfalcam a equipe por conta de cartões.

Transmissão