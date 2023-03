O time de Votuporanga empatou em 1 a 1 com o Audax na Arena Plínio Marin e subiu uma posição na tabela

publicado em 05/03/2023

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) escapou da zona de rebaixamento da A3 pela primeira vez. O time empatou com o Audax em 1 a 1 na manhã deste domingo, na Arena Plínio Marin e assumiu a 14 ª posição da tabela e está, enfim, fora da degola.

A Votuporanguense entrou em campo com seu time completo e repetiu, praticamente, a escalação da última partida, a única alteração foi a titularidade de Lucas Morais. O campeonato termina em três rodadas, sendo duas fora e uma em casa, a situação fica difícil para o time.



O placar, porém, não anima. Isso porque a Votuporanguense enfrentará na próxima rodada o Sertãozinho, o lanterna da competição.

A equipe de Votuporanga começou a partida buscando trazer a sua superioridade com muita intensidade. O time de Osasco, não economizou a entrega durante os primeiros 10 minutos e também ameaçou a equipe Alvinegra.

Tanto é que aos 24 minutos, em cruzamento de Elton pela esquerda, encontrou Wesley, que livre na área bateu e não desperdiçou o gol.

Em jogada iniciada pela direita, aos 39 minutos, a Votuporanguense conseguiu mostrar seu poder de reação. Em cruzamento de David, de pé direito, Rossetto acompanhou e livre na área marcou o gol de empate.

O CAV retornou para o segundo tempo com uma postura melhor que a do primeiro. Na oportunidade, o time foi mais ofensivo e conduziu melhor as jogadas.

Ambos os times criaram oportunidades para realizar o gol, porém em um jogo pegado o placar continuou o mesmo.

VOTUPORANGUENSE 1 X 1 AUDAX

Gol: Wesley (GOA) 24’ 2T; Rossetto (CAV) 39’ 2T

Local: Arena Plínio Marin - Votuporanga (SP)

Público:

Renda: R$ 13.850,00

VOTUPORANGUENSE: Barbato; Lito, Gustavo, Lucas, Mateus Norton, Fabrício (Junior Prego), David (Cauari), Gabriel Almeida (Jair), Diego (Sávio), Vitão e Gabriel Rossetto (Smith).

AUDAX: Carlos; Rossales, Lucas, Rodrigo Sabiá, Carlos, Fábio (Eduardo), Robertinho (Brasília), Wesley, Sayão (Altair) (Ifeanyi), Wesley Souza (Andrey) e Elton.

Cartões Amarelos: Wesley (GOA) 5’ 2T; David (CAV) 37’ 2T