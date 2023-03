O evento terá show ao vivo de Fernando Marques hoje e do Grupo por Acaso, amanhã, ambos a partir das 21h

publicado em 03/03/2023

O evento terá música ao vivo e entrada franca para toda a população, na Arena Beach Time em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Votuporanga se prepara para ser sede, mais uma vez, de um grande evento do esporte. Desta vez, lá pelos lados do Clube dos 40, acontece a partir desta sexta-feira (3) a 1ª Etapa ‘A Joia’ Circuito Ranking da Liga Votuporanguense de Beach Tennis. O evento terá música ao vivo e entrada franca para toda a população, na Arena Beach Time.

As partidas de Beach Tennis iniciam com a fase de grupos das categorias iniciante feminino e masculino a partir das 17 de hoje, já amanhã os jogos começam na parte da manhã e vão até a noite, onde acontece a fase de grupo e as quartas de final das categorias iniciante feminino e masculino, além das categorias C e B feminino e masculino.

Já no domingo (5), as partidas também iniciam às 8h e acontecem nos períodos da manhã e da tarde com disputas das quartas de final categoria B masculino, além da semifinal e disputa de 3º lugar e a final de todas as categorias.

A dupla da categoria C que for a campeã levará para casa R$ 450 e o segundo R$ 250. Já pela categoria B o prêmio é R$ 600 e para o segundo colocado R$ 300. Para os iniciantes campeões o valor do prêmio será de R$ 180 e o de segundo R$ 90.