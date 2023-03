Emoção do início ao fim, foi como ficou marcada a permanência da Votuporanguense na terceira divisão do campeonato

publicado em 18/03/2023

A Votuporanguense venceu e conseguiu se manter na Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Fernanda Cipriano



Um jogo marcado de emoção do início ao fim. É como ficará na memória dos mais de mil torcedores presentes na Arena Plínio Marin, na tarde deste sábado (18). O time venceu a equipe do Rio Preto e conseguiu permanecer na Série A3 do Campeonato Paulista.

A Votuporanguense entrou em campo com as alterações esperadas. Isso por registrar a entrada de Lito Andrade o capitão da equipe.

A partida começou movimentada, a Votuporanguense foi quem mais avançou durante o primeiro tempo e colocou mais perigo no ataque rival. O que consumou uma melhor presença do CAV em campo.

Aos 10 minutos, David pelo lado direito recebeu bem em um cruzamento e se viu diante do que poderia ser o primeiro gol da partida. Ele bateu e a bola esbarrou no zagueiro do Rio Preto e subiu.

Nos acréscimos do primeiro tempo, a Votuporanguense abriu o placar, que fez os torcedores vibrarem por minutos. O golaço foi de Mateus Norton, que bateu no meio da bola, na entrada da grande área e não deu chances para o goleiro do Rio Preto, Renan, fazer a defesa.

O segundo tempo iniciou movimentado entre as equipes, que buscavam avançar e adiantar jogadas. O time do Rio Preto entrou com melhor disposição e apresentou risco para a equipe da casa.

Entre idas e vindas com poucas chances de gol, a Votuporanguense reapareceu com uma oportunidade clara de arremate, aos 30 minutos, em jogada iniciada pela direita do ataque, Neto Acará fintou seu marcador e bateu ao gol.

A equipe da casa ainda sofreu pressão do time de Rio Preto, mas aos 43 minutos, a Votuporanguense ainda foi para cima e teve um gol anulado em uma bola que sobrou de uma cobrança de falta para Neto Acará.



VOTUPORANGUENSE 1 X 0 RIO PRETO

Gol: Mateus Norton (CAV) 45+2 MIN 1T

Local: Arena Plínio Marin - Votuporanga (SP)

Público: 1.305

Renda: R$ 16.380,00

VOTUPORANGUENSE: Barbato; Lito Andrade, Guilherme Café, Lucas Morais, Junior Prego (Fabrício); Josiel (Jair), David, Mateus Norton, Gabriel Rossetto (Neto Acará), Diego Luiz (Flavio) e Sávio Araújo (Smith).

RIO PRETO: Renan Aguiar; Ranisson, Negreti, Leo Coltro, Gabriel Dias, Adriel, Guatapará (Gabriel Lima), Ryan (Hugo), Devellen (Lucas Lima), Vinicius Leite (Clebinho), Julio Simas (Matheus).

Cartão Amarelo: Mateus Norton (CAV) 45+2MIN 1T; Leo Coltro (RIO) 41 2T