Ainda na luta para fugir do rebaixamento, o CAV vai encarar o atual terceiro colocado do torneio, às 15h, na Arena Plínio Marin

publicado em 15/02/2023

Se chegar à vitória nesta quarta-feira (15), o CAV poderá conquistar oito pontos e deixar a zona de rebaixamento (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

A caminhada contra o rebaixamento continua para o CAV (Clube Atlético Votuporanguense), que nesta quarta-feira (15) tem uma importante missão, a de pontuar sobre o terceiro colocado da competição, o Marília. O jogo acontece a partir das 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

Se conquistar a vitória hoje, a Votuporanguense poderá chegar a oito pontos e deixar a zona de rebaixamento ainda nesta rodada. “Embalado”, o time vem de três jogos sem perder, sendo dois empates e uma vitória, mas ainda está na “vice-lanterna” da A3 com apenas cinco pontos.

O momento, para o auxiliar técnico do CAV, Rogério Fernandes, é de trabalho, principalmente por agora a comissão começar a viver a melhor sequência do elenco até aqui no campeonato.

“Estamos trabalhando um pouco de cada coisa e realmente vivenciando o momento. Começamos em um início difícil, da qual o torcedor talvez não esperava. Tivemos quatro derrotas, mas a partir do jogo contra o São Bernardo a gente viu uma evolução muito grande na equipe e lá a gente já começou a virar essa página”, disse.

Rogério destacou o trabalho da comissão e o que o elenco tem feito nos bastidores para sair da atual situação do CAV. “Trabalhamos bastante para conseguir isso, estamos a três jogos sem derrotas, mas precisamos subir na tabela. Cada degrauzinho é importante e o objetivo é sair dessa zona de rebaixamento. Comissão e jogadores estão fechados, sabem dessa responsabilidade que têm”, completou.

Já o Marília vem de uma sequência de duas vitórias que conquistou ao bater as equipes do Capivariano e Barretos, respectivamente. O time, no entanto, deve poupar praticamente todos os seus titulares na partida contra o Votuporanguense de olho no confronto contra o Brusque pela Copa do Brasil.