Em uma coletiva de imprensa na Arena Plínio Marin e realizou a apresentação do novo comandante João Vallim, conhecido com ‘Rei do Acesso’

publicado em 21/02/2023

A Votuporanguense anunciou João Vallim como técnico da temporada (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

A Votuporanguense anunciou de forma oficial o novo técnico do clube para a sequência da Série A3. Em uma campanha em baixa no campeonato, João Vallim, conhecido como “rei do Acesso”, chega para tentar levantar o plantel e fugir da zona da degola do torneio.

Valim chega em Votuporanga depois de ser demitido do Rio Claro, no último fim de semana. Ele tem 66 anos e consta em seu currículo oito acessos no currículo.

Em 2011, ele levou o Velo Clube ao acesso da Série A3 para a Série A2. Em 2017 foi vice-campeão Paulista da Série A-3, com acesso à A2, no segundo semestre foi vice-campeão da Copa Paulista, levando a equipe à Copa do Brasil de 2018. Em 2019, o treinador comandou a equipe no paulista da Série A-2, sendo novamente vice-campeão e levando a equipe de volta à elite do Paulistão em 2020.

Em 2020, chegou às quartas de final com o Taubaté.

Em 2021, ficou a um ponto da classificação à segunda fase com o Velo Clube. Neste ano, levou o recém-promovido Linense às quartas de final.

O técnico também tem passagem pelo Fernandópolis em 2021.