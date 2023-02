A Votuporanguense ganhava a partida até os 42 minutos do segundo tempo e sofreu um novo empate na reta final da partida na Arena

publicado em 15/02/2023

A Votuporanguense empatou diante da equipe do Marília em Votuporanga (Foto: A Cidade)



A Votuporanguense fazia a sua parte até os 42 minutos do segundo tempo, quando no apagar das luzes a equipe de Marília confirmou um empate, na Arena Plínio Marin, nesta quarta-feira (15). O primeiro gol do jogo foi feito aos 40 minutos do primeiro tempo pelo atacante Gabriel Rossetto, porém Bosco, do Marília, fez o gol do empate.



Para a partida desta quarta-feira (15), o time da Votuporanguense apresentou o retorno do zagueiro Guilherme Café, que estava no departamento médico da equipe. Além disso, de novo nesse elenco titular contra o Marília entrou o atacante Diego Luiz, que é um recém chegado ao plantel Alvinegro.



O começo do jogo foi agradável aos olhos dos torcedores presentes na Arena Plínio Marin. A Votuporanguense, durante os 10 primeiros minutos, pressionou a equipe do Marília e criou mais oportunidades de gol, com intensidade e boas jogadas.



Foi possível perceber que o time de Votuporanga procurou avançar com velocidade para tentar anular a alta marcação do Marília. Aos 32 minutos, o CAV teve a sua melhor chance da partida, em uma jogada pela esquerda, Diego fintou seu marcador e tocou para Gabriel Almeida, que se viu livre de fora da área e chutou, a bola porém caiu nas mãos do goleiro Passarelli.



Aos 40 minutos, depois de tanto insistir, a Votuporanguense abriu o placar. Em uma jogada trabalhada na esquerda por Savio, que fintou seu marcador, tirou do goleiro, a bola chegou em Gabriel Rossetto, do CAV, que não desperdiçou e abriu o marcador na Arena Plínio Marin.



O segundo tempo foi de início movimentado, em que ambas as equipes avançaram e criaram oportunidades para colocar a bola no gol. A partir dos 20 minutos, a equipe do Marília foi mais ofensiva e criou mais chances, enquanto a Votuporanguense jogava por uma bola.



O técnico Guilherme Alves, que tinha escalado para essa partida uma equipe alternativa, no segundo tempo realizou cinco alterações e colocou seu elenco titular de outros jogos. Tanto é que aos 42 minutos, a equipe visitante marcou o gol do empate.Em um cruzamento feito pela esquerda, ninguém acompanhou Bosco, que seguiu com a jogada e sozinho na pequena área marcou o gol do empate.



VOTUPORANGUENSE 1 X 1 MARÍLIA

Gol: Gabriel Rossetto 40' 1T; Bosco 42' 2T

Local: Arena Plínio Marin - Votuporanga (SP)

Público: 338 pagantes

Renda: R$ 5.860,00





VOTUPORANGUENSE: Barbato; Lito, Guilherme Café, Gustavo e Gabriel Almeida (Jair); Junior Prego, Savio (Neto Acará), Mateus Norton, Gabriel Rossetto (Vitao), Flavio (Josiel) e Diego Luiz (David).

Técnico Rodrigo Cabral



MARÍLIA: Passarelli; Luizão, Glauco Nabor, Marlon (Matheus Silva),Victor Souza; Rapchan (Ramão), Anderson Brito (Orlando Jr.), Albert (Breno), Bosco, Murilo (João Lucas) e Madalena.

Técnico Guilherme Alves.



Cartão Amarelo: Madalena (MAC) 3' 2T; Matheus (MAC) 13' 2T; Gabriel Almeida (CAV) 15' 2 T; João Lucas (MAC)20' 2T; Diego Luiz 21' 2T; Bosco 42' 2T



Cartão Vermelho: Vhenycius Zarpelão (Preparador de Goleiros MAC)