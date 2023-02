Com a situação complicada para a equipe de Votuporanga, o time tem que pontuar fora de casa na busca de fugir da degola da A3

publicado em 18/02/2023

Depois de deixar escapar pontos em casa, o time joga fora e tenta pontuar para fugir da zona de rebaixamento da Série A3 (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A Votuporanguense, atual lanterna do campeonato, vai para a nona rodada com um desafio muito maior do que planejado pelo clube e esperado pelos torcedores. Depois de deixar escapar pontos em casa, o time joga fora e tenta pontuar para fugir da zona de rebaixamento da Série A3.

O Red Bull Bragantino II, conhecido como o antigo Red Bull Brasil, será um forte adversário. Isso porque a equipe é a atual quarta colocada da competição e vem de uma vitória diante do União Suzano, na última rodada. O time conquistou treze pontos nas últimas partidas.

Para o jogo o técnico Rodrigo Cabral segue sem contar com os meias Nicolas e Leo Cereja. Já o atacante recém-chegado, Welignton Smith, também pode ser um desfalque para o plantel Alvinegro por conta de problemas com a liberação do clube em que atuou no Vietnã. Fora isso o elenco não terá nenhuma baixa de cartão para o jogo de hoje.

A Votuporanguense embarcou no fim da manhã de ontem para Bragança Paulista, onde acontecerá a partida, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, nomeada atualmente como Arena Red Bull.

Transmissão