O time ganhou a parrida na Arena Plínio Marin, neste domingo (26) por 2 a 1

publicado em 26/02/2023

Com novo comandante, o time venceu o União Suzano por 2 a 1 (Foto: Rainier Moura)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense mostrou seu poder de reação e conseguiu voltar a se encontrar com a vitória no Campeonato Paulista da Série A3. Com novo comandante, o time venceu o União Suzano por 2 a 1, em um jogo conturbado na Arena Plínio Marin.Em sua estreia, o técnico João Vallim apresentou mudanças na escalação da equipe da Votuporanguense para a partida deste domigno (26). Uma das caracteristicas foi que ele escalou seu time com três atacantes. O CAV apresentou um novo ânimo e jogou com mais intensidade e precisão de passes.Tanto é que logo aos três minutos, em uma cobrança de bola parada, Diego Luiz bate direto ao gol pelo lado esquerdo do goleiro, que esperava o cruzamento, e marca o primeiro gol da equipe de Votuporanga.O time de Votuporanga surpreendeu nos primeiros momentos de jogo e se apresentou mais compacto e incisivo na criação de oportunidades por meio de contra-ataques. Porém aos 30 minutos, o time do União Suzano, passivo até então no jogo, Matheus Jesus avançou pela direita e bateu ao gol, mas a bola teve destino certo, o travessão.O clima esquentou no fim do primeiro tempo, depois de fortes chegadas dos jogadores do União Suzano. A partida em si entre as equipes já é marcada por confusões, mas o princípio acalorado foi contido pelo juíz.Ainda aos 41 minutos, o time do União Suzano voltou a pressionar a equipe da Votuporanguense. O melhor lance do adversário, porém, foi em uma jogada iniciada pela esquerda por Gabriel, que cruzou na grande área e encontrou Brunão, que bateu de voleio ao gol. Para a felicidade dos Votuporanguenses a bola foi para a linha de fundo.No segundo tempo, a equipe do Suzano entrou com a missão de empatar a partida. Em cruzamento peli lateral Gabriel, a zaga não marcou e Renan que tinha acabado de entrar no jogo, marcou para o time de fora aos três minutos.A segunda etapa foi pegada entre as equipe, o time de Suzano cresceu, enquanto a Votuporanguense menos intensa errou mais passes. O time da casa perdeu duas chances de marcar gols, mas aos 42 minutos em uma cobrança de escanteio de Lito, que bem colocado cabeceeou e marcou o gol da vitória.Mais uma partida entre as equipes que não passou imune a confusão. Nos acréscimos as equipes partiram para o empurra empurra.Gol: Diego Luiz (CAV) 3' 1T; Renan (USAC) 3’ 2T; Vitão (CAV) 42’ 2TLocal: Arena Plínio Marin - Votuporanga (SP)Público: 630 pagantesRenda: R$ 10.690,00VOTUPORANGUENSE: Barbato; Lito, Gustavo, Lucas Morais, Gabriel Almeida (Jair), Fabrício, David, Flavio, Gabriel Rosseto (Wellignton Smith), Diego (Norton) e Sávio (Neto Acará)Técnico João VallimUNIÃO SUZANO: Felipe Nicolas; Rafael, Cleber Pires, Augustine (Vitor Silva), Gabriel Cunha (Mael Lima), Brendon, Guilherme Queiroz (Renan Henrique), Guilherme Lobo, Bruno Silva (Emanuel), Matheus Jesus (Victor Bruno) e Gabriel Mendes.Técnico Léo AquinoCartão Amarelo: Guilherme Queiroz (USAC) 11' 1T; Sávio (CAV) 21' 1T; Léo Aquino (Técnico USAC) 37' 1T; Lito (CAV) 45'+3 min 1T; David (CAV) 14’ 2T; Josiel (CAV) 45+3 2T; Mael Lima (CAV) 45+3 2T