publicado em 08/02/2023

O time recebe nesta quarta-feira (8) a equipe do Desportivo Brasil, às 15h, na Arena Plínio Marin com transmissão exclusiva da Cidade FM (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

A Votuporanguense em cinco jogos já acende mais do que o sinal de alerta no Campeonato Paulista da Série A3. Ainda como lanterna da competição e com apenas um ponto conquistado de 15 disputados, o dia de hoje é mais uma chance para conquistar pontos e espantar o fantasma do rebaixamento.

O time recebe hoje, a partir das 15h, na Arena Plínio Marin, a equipe de Porto Feliz, o Desportivo Brasil, na expectativa de esquecer os últimos jogos que foram apresentados diante do seu torcedor. O rival ocupa a 13ª posição da competição com seis pontos, vindos de três empates, uma vitória e uma derrota.

Em entrevista, o técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, afirmou que a equipe tem se preparado mentalmente para mais esse jogo e buscado sempre a melhora para chegar ao resultado positivo, que ele considera uma obrigação.

“É normal que a gente tenha essa ansiedade no sentido de vitória, do nosso torcedor que vem e apoia, dos jogadores que trabalham forte e sabem a dificuldade que foi a montagem do elenco. Um jogo de qualquer forma temos de conseguir a vitória. Lembrando que com calma as coisas irão acontecer”, disse.

Sobre o adversário, Cabral analisa que ele tem um elenco que já tem conjunto, porque muitos jogadores ali acabaram a A3 no ano passado e jogaram a Copa Paulista. “No momento, não estamos com tanta posse de bola, temos que fazer um jogo mais direto, mas o adversário tem uma equipe bem montada e manteve o seu técnico. Uma equipe encaixada no jogo”, completou.

O time estará um pouco reduzido para esta partida. Norton e Rossetto por cartão, além de Guilherme Café que por conta das dores não deve voltar.

Ingressos

Os ingressos para a partida já foram colocados à venda, por meio on-line, pelos preços tradicionais, ou seja: R$ 20 na arquibancada coberta e R$ 10 na geral, atrás do gol.

