O time terá uma semana inteira para pensar na partida contra o União Suzano no domingo (26)

publicado em 21/02/2023

A Votuporanguense terá semana cheia para treinos (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA equipe da Votuporanguense não terá jogo nesta quarta-feira (22). A oportunidade para o time, que ainda não saiu da zona de classificação, é para focar em treinos pensando na partida de domingo (26).O "descanso" da semana, porém, tem um gosto amargo. Tudo por conta da última partida, diante do RB Bragantino II, depois do time sair na frente por um placar de 2 a 0 e ceder a um empate nos acréscimos do segundo tempo.A situação ainda é pior após a saída do técnico Rodrigo Cabral, depois de estar na frente da equipe na pior fase de sua história. O time, por sua vez, deve ser comandado de forma interina pelo auxiliar-técnico Rogério Fernandes.O time está na vice-lanterna do campeonato com sete pontos conquistados e enfrenta a equipe do União Suzano, que está na sexta posição com 14 pontos. O jogo promete ser um tira-teima, por conta das partidas do ano passado pela primeira e segunda fase. Naquela ocasião, o time de Suzano foi eliminado na Arena Plínio Marin, os jogadores se desentenderam e quebraram parte dos vestiários em Votuporanga.