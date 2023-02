A Votuporanguense conquistou na tarde desta quarta-feira (8) o seu primeiro três pontos na competição

publicado em 08/02/2023

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

fernanda@acidadevotuporanga.com.br



Para lavar a alma. O CAV, enfim, se encontrou com a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A3. Na tarde desta quarta-feira (8), o time venceu a equipe do Desportivo Brasil por 2 a 1 com gols do zagueiro Gabriel Almeida e do atacante David para a Votuporanguense.

A Votuporanguense entrou em campo nesta quarta-feira (8) com as mudanças esperadas. Isso porque o novato Gustavo assumiu a titularidade e além dele o goleiro Barbato também assumiu a posição, após Douglas Lima sentir dores nos treinos.

A partida entre as equipes iniciou agitada, porém nos primeiros 10 minutos o Desportivo Brasil comandou o jogo e construiu jogadas com oportunidades de gol. Aos 11 minutos, contudo, foi registrado o primeiro ataque da Votuporanguense na partida. Na sequência, aos 15 minutos um lance pela esquerda mostrou que a equipe da casa buscou balancear o jogo, com uma boa infiltrada e um lance de Vitão cara a cara com o goleiro.

Em uma cobrança de falta, a Votuporanguense aos 25 minutos abriu o placar com um golaço. Lito foi quem cobrou, a bola subiu e chegou na pequena área, Gabriel Almeida com um cabeceio de categoria jogou do canto direito ao esquerdo.

Aos 28 minutos, em um escanteio pela esquerda, o CAV marcou o segundo gol da partida. Na cobrança, Junior Prego com o pé esquerdo, a bola subiu e parou na pequena área, David na frente do goleiro Oliveira, do Desportivo Brasil, bateu de voleio, sem chances para o rival.

O segundo tempo também foi de muita movimentação. O time da casa até os primeiros 10 minutos soube segurar muito bem a equipe rival e segurar o resultado. Aos 17 minutos, o time da casa teve uma nova oportunidade de gol, em uma jogada construída pela esquerda do ataque.

O time da casa perdeu a intensidade nos 30 minutos de jogo, onde a equipe de Porto Feliz começou a pressionar o CAV e criou grandes oportunidades de gol. A Votuporanguense foi muito pressionada no fim da partida, mas cedeu um gol aos 42 minutos em uma jogada pela esquerda

A Votuporanguense enfrentará no sábado (11), às 15h, a equipe do Capivariano, na Arena Capivari. Já a equipe do Desportivo Brasil encara o time do Sertãozinho, no mesmo dia e horário, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.

VOTUPORANGUENSE 2 X 1 DESPORTIVO BRASIL

Gol: Gabriel Almeida (CAV) 25’ 1T; David (CAV) 28’ 1T; Gilberto (DB) 42’ 2T

Local: Arena Plínio Marin - Votuporanga (SP)

Público: 267 pagantes

Renda: R$ 4.760,00

VOTUPORANGUENSE: Barbato; Lito, Gustavi, Lucas Moraes e Gabriel Almeida (Josiel); Junior Prego, David (Wallan), Jair; Vitão, Flavio (Lucas Soares) (Gabryel) e Neto Acará (Savio).

Técnico Rodrigo Cabral

DESPORTIVO BRASIL: Oliveira; Douglas (Lucas), Lucas Adell, Lombardi, Igor (Giovani); Renan, Natan (Airton), Kayo (Gilberto); João Paulo, Rodrigo e Gustavo (Chaparral).

Técnico Fabio Toth

Cartão Amarelo: Douglas (DB) 41' 2T; João Paulo (DB) 45’+2 2T; Fabio Toth (Técnico DB); Gildevan 45’+6 2T