O time de Votuporanga saiu na frente com um gol do atleta Gabriel Almeida, mas cedeu ao empate 13 minutos depois

publicado em 11/02/2023

A Votuporanguense empatou diante da equipe do Capivariano neste sábado (11) (Foto: Ilustrativa/CAV)

Fernanda Cipriano

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) empatou a partida diante do Capivariano neste sábado (11), na Arena Capivari. O time saiu na frente aos 12 minutos do primeiro tempo, com um gol de Gabriel Almeida, mas sofreu ao empate aos 25 minutos. A Alvinegra volta para Votuporanga com um ponto, mas continua na zona do rebaixamento.

A Votuporanguense repetiu praticamente a mesma escalação da última partida. O técnico Rodrigo Cabral manteve o lateral-direito, Lito Andrade e também Gabriel Almeida como volante. No banco, um novo reforço, o meia Diego Luis, de 32 anos, que chega para ajudar o time depois de sua última passagem no União Luziense.

Aos 12 minutos, em uma cobrança de falta cobrada, a bola chegou para Gabriel Almeida, o zagueiro-artilheiro, que com muita tranquilidade chutou ao lado direito do gol e marcou o primeiro gol da Votuporanguense.

A partida foi de início movimentado entre as equipes que buscavam a todo momento avançar nas extremidades. Em uma jogada pela esquerda, a bola chegou no camisa 9 do Capivariano, Vinicius Popó, que de primeira bateu e aos 15 minutos marcou o gol dos donos da casa.

O fim do primeiro tempo foi marcado por uma pressão da equipe de Capivari, que construiu boas jogadas pelo lado esquerdo de seu ataque e por duas vezes o time teve chances de marcar o seu segundo gol. Apesar disso, a equipe do CAV permaneceu bem postada.

No segundo tempo, as equipes iniciaram com maior cautela, mas buscando jogadas e passes certeiros para tentarem invadir as respectivas áreas.

Depois dos 35 minutos, os times realizaram alterações, que mexeram na forma de atacar. Ambos assumiram uma postura mais agressiva e passaram a deixar o jogo novamente movimentado, depois de períodos de cautela.



A Votuporanguense recebe na quarta-feira (15) a equipe do Marília, na Arena Plínio Marin, a partir das 15h, ótima chance para a equipe da casa conquistar três pontos e fugir da zona da degola. Já a situação do Capivariano é um pouco mais complicada, isso porque o time completa três jogos sem vencer e terá que buscar fora de casa os três pontos diante da equipe da Itapirense.



CAPIVARIANO 1 X 1 VOTUPORANGUENSE

Gol: Gabriel Almeida 12’ 1T; Vinicius Popó 25’ 1T

Local: Arena Capivari

CAPIVARIANO: Anderson; Léo Oliveira, João Duarte (Victor Gabriel), Jemmes, Tarcísio, Passari (Daniel), Felipe Conchal (Douglas Netto), Thiaguinho; Vinicius Popó, Rafinha (Rodrigo Bonfim) e Paulinho (Matheus Lima).

Técnico Élio Sizenando

VOTUPORANGUENSE: Barbato; Lito Andrade, Gustavo Alcindo, Lucas Morais, Junior Prego (Fabrício); Gabriel Almeida (Josiel), David (Thales Tim), Mateus Norton; Vitão (Gabriel Rossetto), Flávio (Diego Luis) e Neto Acará.

Técnico Rodrigo Cabral



Cartão Amarelo: Rafinha (CFC) 27’ 1T; Neto Acará (CAV) 37’ 1T; Douglas Neto (CFC) 45’+4 min 2T