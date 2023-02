Mesmo superior na maior parte do tempo, o CAV conseguiu sofrer o empate, novamente, nos acréscimos e continua na zona da degola

publicado em 18/02/2023

A Votuporanguense deixou escapar uma nova vitória em Bragança Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense volta a perder pontos nos acréscimos. Mesmo ganhando a partida por 2 a 0, diante da equipe do RB Bragantino II e fazendo um bom jogo durante a maior parte do tempo, tomou os dois gols do empate nos acréscimos, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.A Votuporanguense repetiu a mesma escalação da última partida para este sábado (18). Sem Neto Acará e com Diego Luiz na titularidade, assim como a permanência de Gabriel Almeida como volante.O jogo começou movimentado entre as equipes, com muita transição e velocidade de ambos os times. Aos oito minutos de jogo a Votuporanguense teve uma grande chance na partida, com um cabeceeio de Gabriel Almeida pela esquerda. O Bragantino também criou grandes chances, a principal aos 23 minutos com a cobrança de uma falta.Aos 39 minutos do primeiro tempo, Diego Luiz fez o torcedor da Votuporanguense feliz. Com uma cobrança de pênalti, o atacante bateu com o pé esquerdo no meio do gol e de forma indefensável, a bola foi para o fundo da rede.A Votuporanguense teve um ótimo domínio da partida durante o primeiro tempo, porém no segundo durante os 10 primeiros minutos a equipe apresentou uma intensidade menor e passou a defender mais do que atacar.Mas em uma arrancada de velocidade pelo lado esquerdo, aos 25 minutos do segundo tempo, David recebeu a bola em um cruzamento, fintou o seu marcador, chutou para o gol e marcou o segundo gol da Votuporanguense.Mesmo com o segundo marcado, o time do CAV com uma postura madura soube conduzir o placar e administrar o placar favorável, no final do segundo tempo. Porém, nos acréscimos a equipe, novamente, tomou um gol, Mineirinho mancando não desperdiçou a chance e marcou. O time sofreu o empate nos acréscimos. Mineiro, do RB Bragantino, sozinho pedalou e marcou o gol de empate partidaO CAV agora terá uma semana livre para treinos e enfrentará no domingo (26), o União Suzano, na Arena Plínio Marin, às 10h. Já o RB Bragantino II vai até São José dos Campos enfrentar o time da casa, na quarta-feira (22), às 20h, em jogo atrasado da sétima rodada.Gol: Diego Luiz (CAV) 23’ 1T; David (CAV) 25’ 2T; Mineirinho (RBB) 45’ + 2 min 2T; Mineirinho (RBB) 45’ + 4min 2TLocal: Estádio Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista (SP)Público: 190 pagantesRenda:R$ 1.850,00RED BULL BRAGRANTINO II: Léo Aragão; Jhonny, Deverlan, Kauan (Chumbinho), Renilson (Ouis Gustavo); Yani Quintero, Caetano (Marcelinho), Viniegra, Diogo (Yuri), Dentinho (Mineiro) e Everton.Técnico Fábio MatiasVOTUPORANGUENSE: Barbato; Lito Andrade, Guilherme Café (Lucas Morais), Gustavo e Junior Prego (Fabrício); Gabriel Almeida, Sávio (Thales Tim), Mateus Norton, Flavio, Diego Luiz (David) e Gabriel Rossetto.Técnico Rodrigo CabralCartão Amarelo: Júnior Prego (CAV) 22' 1T; Gabriel Rossetto (CAV) 44' 1T; David (CAV) 45’+3 2T