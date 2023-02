O atleta surge como uma aposta da diretoria para recompor o ataque da Alvinegra que, até agora, não demonstrou muita ofensividade

publicado em 15/02/2023

Welington Smith chega como uma esperança de gols para o ataque ainda pouco eficiente da Votuporanguense na A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duarte

A Votuporanguense anunciou na terça-feira (14) a contratação do experiente atacante Welington Smith, de 34 anos. O atleta, que estava no futebol vietnamita, surge como uma aposta da diretoria para recompor o ataque da Alvinegra que, até agora, não demonstrou muita ofensividade, somando apenas seis gols marcados sendo que três deles foram marcados pelo zagueiro Gabriel Almeida e um pelo volante Jair.

Smith começou no Tanabi FC e em pouco tempo foi para fora do Brasil, onde ficou seis temporadas no Peru, sendo artilheiro do Campeonato Peruano da segunda divisão com 19 gols, pelo Coronel Bolognese em 2011 e jogando a Pré-Libertadores da América pelo Sport Huancayo em 2012.

Em 2016, Guilherme Smith jogou pela Inter de Limeira e, no ano seguinte, foi para a Tailândia, onde disputou quatro temporadas. Logo no primeiro ano foi destaque da competição com 14 gols, no time Samuth Sakhron.

Em 2019, Smith conquistou o acesso à segunda divisão do Campeonato Tailandês, pelo Phrae United, inclusive anotando o gol que deu o acesso ao clube. O atacante também jogou no Vietnã em 2022 pelo Becamex Binh Duong e agora chega ao CAV.