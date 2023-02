Segundo o técnico Rodrigo Cabral, a equipe tem procurado um meia e extremo para a sequência do campeonato

publicado em 08/02/2023

Rodrigo Cabral afirma que equipe ainda busca um meia e um extremo para reforçar o elenco na sequência da A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) ainda busca reforçar seu elenco para tentar angariar pontos e fugir do rebaixamento para a Segunda Divisão do Paulista. Para isso, segundo o técnico Rodrigo Cabral, a equipe tem procurado um meia e extremo para a sequência do campeonato.

O início de pré-temporada tardio colaborou para que esse tipo de reforço chegasse depois do esperado. “Veremos internamente quais são as possibilidades para gente observar e ter alguma atitude em relação a isso”, em entrevista ao A Cidade o técnico.

Com a calculadora na mão, o técnico afirmou que pelas contas a ideia do elenco na competição é não cair. Para isso, a Votuporanguense precisa conquistar uma média de nove ou dez pontos, se analisado os números de competições anteriores.