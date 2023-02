O novo treinador, que estava no Rio Claro, foi oficializado na tarde de terça-feira (21) pelo clube durante coletiva de imprensa

publicado em 23/02/2023

A meta segundo Vallim é conquistar quatro vitórias perante as próximas seis partidas no fim da primeira fase do torneio (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) oficializou a chegada de seu mais novo comandante para a Série A3: João Vallim, de 66 anos, vindo do Rio Claro, chega já sendo desafiado a, pelo menos, manter o clube na Série A3 do Campeonato Paulista. O treinador terá seis jogos para conseguir esse feito.

João Vallim esteve à frente do Rio Claro desde a pré-temporada e permaneceu por 11 jogos, somando três vitórias, três empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 36% e ele deixa o Galo Azul na 11ª colocação, com 12 pontos.

De acordo com o Vallim, que chegou com a calculadora na mão e prevendo as dificuldades durante esse período no clube, a meta é conquistar quatro vitórias perante as próximas seis partidas no fim da primeira fase do torneio.

“Falta pouca coisa para ajustar, corrigir, para poder sair dessa situação. Infelizmente temos pouco tempo, temos só seis jogos e precisamos de quatro vitórias. Viemos aqui para isso, para tentar buscar o resultado positivo, que está batendo na trave. Que consigamos tirar o CAV dessa situação”, disse ele.

A primeira chance de João Vallim conquistar essa vitória é neste domingo (26) em casa, na Arena Plínio Marin, diante do torcedor Alvinegro. O adversário é um velho conhecido, o União Suzano, em partida que promete ter gosto de tira-teima por conta dos episódios acontecidos no ano passado.

“A equipe vem bem. Infelizmente é com o resultado que estão batendo na trave pelo que já levantei e pesquisei da equipe e dos jogos. A equipe está invicta a cinco partidas, uma vitória e quatro empates”, completou.

O técnico ainda revelou que namorou durante muito tempo uma possível vinda para Votuporanga para atuar no time. “Sempre trabalhei com desafios e é uma missão que me apresentaram não tão fácil, mas faz parte da nossa profissão de às vezes pegar o clube no início ou no meio do campeonato para tentar arrumar alguma situação que o clube esteja passando”, disse.

Ex-Fefecê

Vallim também é um velho conhecido da torcida da região Noroeste Paulista, em específico de Fernandópolis. Isso porque em 2021 ele esteve por lá para comandar a equipe no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O técnico comandou o time em seis jogos e não venceu nenhum, sendo três empates e três derrotas.

Currículo

João Vallim, porém, tem em seu currículo oito acessos no currículo. Em 2011, ele levou o Velo Clube ao acesso da Série A3 para a Série A2. Em 2017 foi vice-campeão Paulista da Série A-3, com acesso à A2, no segundo semestre foi vice-campeão da Copa Paulista, levando a equipe à Copa do Brasil de 2018. Em 2019, o treinador comandou a equipe no paulista da Série A-2, sendo novamente vice-campeão e levando a equipe de volta à elite do Paulistão em 2020.