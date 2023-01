CAV estreou mal na competição e foi presa fácil para o Grêmio Prudente, que dominou o jogo e venceu por 3 a 0

publicado em 21/01/2023

Técnico Rodrigo Cabral, do CAV, terá que ajustar equipe para o próximo jogo em casa, contra o Bandeirante (Foto: Rafael Bento/ CAV)

Ficha Técnica

Fábio FerreiraNão foi a estreia que o torcedor da Votuporaguense esperava no Campeonato Paulista da Série A3. Diante de 2.076 torcedores em Presidente Prudente, o CAV não mostrou um bom futebol e foi presa fácil para o Grêmio Prudente, que estreou com o pé direito na competição após conseguir o acesso no ano passado. Em tarde infeliz do goleiro da Alvinegra, o Grêmio Prudente dominou a partida e venceu pelo placar de 3 a 0 com gols de Eduardo Biazus e Hélder.Com um time totalmente reformulado, apenas o volante Jair de remanescente, a Votuporanguense começou acuada no estádio Prudentão. O Grêmio Prudente precisou de apenas 13 minutos para abrir o placar após escanteio. A bola resvalou no ombro do zagueiro Eduardo Biazus e balançou as redes do CAV.Enquanto o CAV parecia perdido, com muitos passes errados, o time da casa permaneceu em cima tentando ampliar o placar. E o segundo gol veio quase como uma cópia do primeiro. Aos 42 minutos, Eduardo Biazus, de novo, de cabeça, após escanteio, subiu lá em cima para marcar o segundo. O apito final do primeiro tempo caiu como um alívio para o CAV, que praticamente não levou perigo ao gol adversário.Para o segundo tempo o CAV voltou com duas alterações. Flávio e Marcos Vinícius entraram nos lugares de Einstein e Lucas Soares. O time chegou a melhorar, mas ainda assim pouco chegou ao gol do goleiro Luiz. Foram apenas bolas cruzadas sem direção e perigo. O Grêmio Prudente apenas administrava a vantagem no placar.O que já estava difícil para Alvinegra ficou ainda mais aos 24 minutos quando Hélder marcou o terceiro gol do Grêmio Prudente. Em lance de cruzamento rasteiro, o goleiro Douglas Lima, em tarde infeliz, não conseguiu afastar e sobrou nos pés de Hélder para comemorar. Mesmo com vantagem no placar o time da casa ainda teve outras chances de ampliar, mas passou a tocar bola e esperar o apito final.Com a derrota a Votuporanguense larga na competição no bloco de baixo da tabela. O CAV volta a campo já nesta quarta-feira, dia 25, às 15h, contra o Bandeirante, na Arena Plínio Marin. Já o Grêmio Prudente, no pelotão de cima da tabela soma os três primeiros pontos e na próxima rodada vai a São José dos campos enfrentar a equipe do São José.GRÊMIO PRUDENTE 3 x 0 VOTUPORANGUENSEGols: Eduardo Biazus, 13’ e 42’ do 1º tempo e Hélder, 24’ do 2º tempo.Local: Estádio Paulo Constantino (Prudentão)Público: 2.076 pagantesRenda: R$ 38.805,00Douglas Lima; Einstein (Flávio), Guilherme Café, Lucas Morais e Junior Prego; Mateus Norton, Jair, David (Cauari) e Lucas Soares (Marcos Vinícius); Neto Acará e Vitão (Sávio Araújo). Téc: Rodrigo Cabral.Luiz; Eduardo Biazus, Gabriel Silva, Giovani e Hélder (Tiago Caveira); Rafael Potiguar (Wandson), Renner (Felipe), Rodrigo e Rafinha (Jeferson); Vinicius Baiano (Luquinha) e Jonathan Chula. Téc: Marcos Campangnollo.Cartão Amarelo: Guilherme Café e Mateus Norton (VOT); Rafinha Potiguar, Giovanni e Gabriel Silva (PRU)