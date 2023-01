Novo goleiro, lateral, volante e atacante assinaram contrato com o clube e vão defender as cores alvinegras na Série A3 deste ano

publicado em 06/01/2023

Fabrício, Guilherme Café, Gabriel e Mateus Norton já estão à disposição do CAV para o jogo-treino do próximo dia 12 (Foto: Rafa Bento/CAV)

Da redação

A diretoria do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) anunciou mais quatro reforços e marcou para o próximo dia 12 o último jogo-treino da equipe antes da estreia na Série A3 deste ano. A partida de preparação será realizada em Novo Horizonte, contra o time da casa, no período da tarde.

Para o jogo-treino técnico Rodrigo Cabral já terá à disposição e com contrato assinado o lateral esquerdo Fabrício Berloffa, de 21 anos, que foi revelado pelo Corinthians e estava no Oriente Médio, onde atuou pelo Akritas, do Chipre, e conquistou o acesso à primeira divisão Nacional em 2022.

O jogador tem passagens ainda pela Portuguesa e pelo SKA Brasil. “A expectativa é muito boa, espero ter uma experiência positiva e conquistar os objetivos do CAV”, disse o atleta.

Além dele o CAV também oficializou o retorno do zagueiro Guilherme Café, que jogou pela Votuporanguense na temporada de 2021 e, após se destacar pela equipe, despertou o interesse de grandes clubes do Brasil e do exterior acertando contrato com o Plaza Colônia do Uruguai. Lá disputou o campeonato Uruguaio da primeira divisão e foi vice-campeão Nacional. Em seguida, foi para o Al-Washm, da Arábia Saudita, além do Amora, de Portugal, time que defendia atualmente.

“A expectativa é a melhor possível, quero poder ajudar e agregar em tudo. Estou muito feliz em estar de volta e pretendo ser feliz também nessa temporada”, frisou o jogador.

Ainda no setor defensivo a Alvinegra acertou contrato com o goleiro grandalhão Gabriel Barbato, que tem 25 anos e 1,94m de altura. O arqueiro estava no Marília, onde foi vice-campeão da Copa Paulista, garantindo o acesso à Copa do Brasil 2023.

O jogador também tem na carreira acesso com o Bandeirante à Série A3 em 2020 e passagens pela Ferroviária, Batatais, Fernandópolis, Uberlândia e Nacional Atl. Muriaé. “Chego com enorme felicidade e vontade de defender essa grande camisa”, completou.

Para fechar as apresentações, a diretoria do CAV confirmou a contratação do volante ex-Fluminense Mateus Norton, de 26 anos, que já havia sido antecipada pelo A Cidade. Norton começou sua carreira no Aimoré-RS e logo foi para o time carioca onde se destacou e rapidamente subiu para a equipe profissional, conquistando a Taça Guanabara 2017 e a Taça Rio 2018.