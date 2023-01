Uma van com torcedores sairá de Votuporanga com destino a Presidente Pudente para apoiar a Alvinegra na primeira partida da A3

publicado em 18/01/2023

O CAV estreia fora de casa na Série A3, mesmo assim terá o apoio de sua torcida que vai em caravana para Presidente Prudente (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da redação

A TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) prepara uma caravana para apoiar o CAV na estreia da Série A3, no sábado (21), contra o Grêmio Prudente. Uma van com pelo menos 18 torcedores sairá de Votuporanga com destino a Presidente Pudente, para apoiar a Alvinegra na primeira partida da temporada.

Para apoiar o time do coração, os torcedores fizeram duas rifas para reduzir os custos da viagem, uma com produtos da própria torcida organizada e outra de uma bola oficial oferecida pelo presidente da Votuporanguense, Edilberto Fiorentino, o Caskinha.

“O que não conseguimos arrecadar dividimos entre todos que vão para o jogo e no final a viagem vai custar R$ 30 para cada um e cada um vai comprar também o seu ingresso. Todos esses esforços para apoiar o nosso CAV rumo à série A2”, disse Marcão Braz, um dos organizadores da caravana.

O Grêmio Prudente já disponibilizou em seu site os ingressos para a partida. Para visitantes, como é o caso da caravana de Votuporanga, os ingressos serão comercializados a R$ 20. Já no setor de cadeiras e cadeira Vip os ingressos foram colocados à venda pelo valor de R$ 30.