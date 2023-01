Técnico Rodrigo Cabral aguarda a regularização de alguns jogadores para definir time que irá enfrentar o Grêmio Prudente logo mais

publicado em 21/01/2023

CAV estreia hoje em sua jornada rumo ao acesso para a Série A2, contra o Grêmio Prudente (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da redação

O técnico do CAV, Rodrigo Cabral, viaja para Presidente Prudente, onde o time fará a sua estreia no Campeonato Paulista da Série A3, com duas escalações na cabeça. Sem divulgar nenhuma delas, o comandante afirma ter duas ou três dúvidas por conta de documentação.

Isso significa que, se atletas que ainda aguardam registro junto à Federação Paulista de Futebol forem regularizados a tempo, os 11 iniciais podem ser diferentes.

“Nesse tempo em que estamos buscando a nossa forma ideal, chegou o momento da decisão. Da nossa estreia. Temos já os 11 iniciais com duas ou três dúvidas em relação a documentação, mas conseguimos achar uma equipe para a estreia. Não quer dizer que esse será o time para o desenvolvimento (da competição), mas com muito treino e repetição a gente consegue extrair no elenco os que vão iniciar contra o Prudente”, explica o treinador.

Numa tentativa de surpreender o adversário, Cabral optou por não divulgar um provável time titular. “A gente espera bastante competitividade. Sabemos da qualidade do adversário, que vem de um título da Bezinha e mantiveram a base. Dois jogadores que estiveram com eles nessa campanha, agora estão aqui com a gente. Isso ajuda nas informações. Vamos ter uma equipe que compete para colocar o nosso jogo em prática”, ressalta.

Mesmo garantindo que o CAV tentará a vitória fora de casa, Rodrigo Cabral admite que, numa estreia longe de Votuporanga, qualquer resultado que não seja uma derrota é satisfatório.

“Vamos com cautela. É claro que o jogo se desenvolve, mas a obrigação é do Prudente de buscar o jogo. Peças individuais nós temos, mas o que pesa mesmo é o entrosamento. Vamos adquirir confiança e ritmo ao longo do campeonato”, concluiu.

O jogo será disputado no estádio Prudentão, a partir das 16h. O regulamento da A3 deste ano prevê um turno único entre todas os 16 clubes da divisão. Os oito melhores avançam para a segunda fase, que será disputada em forma de quadrangular, com dois grupos.

Os quatro times que mais pontuarem avançam para a semifinal, que será disputada em sistema de mata-mata e vai definir os dois times que sobem para a A2.

Cidade FM transmite 100% das partidas da Alvinegra na Série A3

Da redação

A Cidade FM já está pronta e escalada, com a maior equipe esportiva do rádio no noroeste paulista, aguardando o início da Série A3, hoje, para registrar em seus microfones a caminhada do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) durante o torneio.