Formado na Portuguesa, arqueiro já enfrentou a equipe do CAV quando defendia a Lusa, mas agora defende as cores alvinegras

publicado em 04/01/2023

Além da Lusa, Douglas também teve experiência no Campeonato Carioca, onde defendeu o Madureira e na Arábia Saudita (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da redação

O CAV tem um novo candidato a camisa 1. Formado na Portuguesa, o goleiro Douglas Lima chega a Votuporanga com objetivo de ser o goleiro do acesso para a série A2. Para ser o arqueiro titular da equipe, o jogador conta com a sua experiência como rival.

“Estive na Portuguesa por seis anos e já enfrentei o CAV. Os times da Votuporanguense sempre deram trabalho. Sempre foram jogos complicados”, relata o arqueiro.

Além do clube da capital paulista, Douglas também teve experiência no Campeonato Carioca, onde defendeu o Madureira. Nas últimas duas temporadas, ele jogou na Arábia Saudita.

“Passei dois anos na Arábia e foi uma experiência muito boa, mas tinha a vontade de retornar para o Brasil e ficar mais perto da família, que eu não consegui levar”, explica.

Segundo o atleta, o acerto com o CAV foi facilitado pela relação entre a diretoria do clube e seus representantes. “Meu empresário me falou do interesse do Votuporanguense e que as pessoas que tocavam o clube eram sérias e cumpriam com o combinado. Não pensei duas vezes. Agora é trabalhar muito forte para levar o time para a A2”, completa.