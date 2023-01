Equipe faz seus últimos treinos nesta quinta e sexta para depois iniciar a concentração de olho na estreia de sábado (21), contra o Grêmio Prudente

publicado em 19/01/2023

Equipe faz seus últimos treinos hoje e amanhã para depois embarcar para Presidente Prudente (Foto: A Cidade)

Da redação

A delegação do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) embarca na sexta-feira (20) para Presidente Prudente onde fará a sua estreia na Série A3 no sábado (21) contra o Grêmio Prudente. Equipe faz seus últimos treinos nesta quinta e sexta para depois iniciar a concentração de olho na partida.

O modo como logística é preparada sempre acaba virando motivo de debate, principalmente, quando se trata de um jogo relativamente próximo a Votuporanga. Como a partida acontece apenas às 16h, seria possível viajar com o elenco e comissão técnica no sábado pela manhã, o que economizaria gastos com hospedagem e outras despesas, já que a distância entre as duas cidades e de pouco mais de 260km.

A diretoria do clube, no entanto, não quis arriscar e a delegação deve embarcar logo no início da noite de amanhã. Os jogadores que irão viajar serão definidos ainda nos próximos dois treinos.