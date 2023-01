Atletas são jovens, mas já registram passagens por grandes times como Athletico Paranaense, Figueirense e Goiás

publicado em 05/01/2023

Os atacantes Sávio Araújo e David Jhefer, além do meio-campista Flávio Henrique vão reforçar o CAV para Série A3 (Foto: Rafa Bento/CAV)

Da redação

A diretoria da Votuporanguense anunciou nesta semana mais três jogadores para composição da parte ofensiva do time, na disputa da Série A3 deste ano. São eles os atacantes Sávio Araújo e David Jhefer, além do meio-campista Flávio Henrique.

Apesar de jovens (Flávio e David têm 23 anos e Sávio, 21), os atletas já registram passagens por grandes times do futebol brasileiro, como Athletico Paranaense, Figueirense e Goiás, além de acessos e títulos em suas carreiras.

O primeiro a ser anunciado foi Sávio. Ele foi revelado nas categorias de base do Goiás-GO e Anapolina-GO, onde se profissionalizou e foi artilheiro da equipe.

O atleta estava no Centro Oeste SAF, onde conquistou o vice-campeonato e o acesso para a divisão de acesso do campeonato Goiano e chegou animado para reforçar a Alvinegra. “Espero ser feliz com o CAV, realizar um ciclo vitorioso e conquistar todos os objetivos com essa camisa”, disse.

Já o meio-campista Flávio Henrique foi revelado no Goiás e tem passagens por Ipora-GO, Aparecidense-GO e Centro Oeste SAF, tendo em seu currículo o título de campeão brasileiro série D pelo Aparecidense - 2021 e o vice-campeonato e acesso a segunda divisão do campeonato Goiano, pelo Centro Oeste SAF - 2022.

“Fico feliz pela oportunidade. Espero fazer uma excelente campanha e conquistar os objetivos vestindo a camisa do CAV”, completou.

Por fim, chegou também à Arena Plínio Marin o atacante David que foi Campeão Paulista e conquistou o acesso à série A3 pelo Grêmio Prudente em 2022. O atleta já jogou pelo Toledo-PR, Athletico Paranaense e Figueirense. “A expectativa é muito boa de fazer gols pelo CAV e fazer história com essa camisa”, concluiu.