Zagueiro Guilherme Café quer Votuporanguense focada para buscar os três pontos contra o bandeirante após vexame na estreia

publicado em 25/01/2023

Guilherme Café assumiu a braçadeira de capitão e já puxou a responsabilidade para cobrar reação do elenco (Foto: Assessoria)

Da redação

Apesar da juventude, o defensor Guilherme Café, de 25 anos, já é um velho conhecido da torcida da Votuporanguense, onde atuou em 2021. Contratado para a disputa do Paulistão A3, o atleta já assumiu a braçadeira de capitão e quer os companheiros mobilizados para iniciar a recuperação do time na competição nesta quarta-feira (25), quando o CAV enfrenta o Bandeirante de Birigui, na Arena Plínio Marin, às 15h.

Apesar da derrota por 3 a 0 contra o Grêmio Pudente na estreia, Café acredita que a equipe absorveu bem os aprendizados e fará um jogo muito melhor agora dentro de casa.

“O time ainda está se ajustando e estamos absorvendo as ideias do professor. Mas estamos melhores a cada dia e tenho certeza que faremos um jogo muito melhor hoje diante do torcedor. Esse grupo é guerreiro e vai brigar pelo acesso”, prometeu o capitão.

Quando deixou o Votuporanguense em 2021, Café foi contratado pelo Plaza Colonia, do Uruguai, onde participou da classificação histórica do time à Pré-Libertadores. Na sequência, emendou mais duas aventuras internacionais, jogando por Al-Washm, da Arábia Saudita, e Amora, de Portugal. De volta ao clube que declaradamente tornou-se torcedor, ele promete que o grupo tem condições de alcançar grandes objetivos.

“Essa experiência internacional me trouxe uma forte bagagem emocional. Sinto que estou duas vezes melhor do que na minha última passagem por aqui. E tenho certeza que esse elenco que já é unido vai dar o máximo para honrar o torcedor”, disse.

Ingressos

Os ingressos para a partida já foram colocados à venda pelos preços tradicionais, ou seja: R$ 20 na arquibancada coberta e R$ 10 na geral, atrás do gol.

Transmissão

A partida será transmitida com exclusividade pela Cidade FM. A tradicional “Jornada Esportiva” pelos 94,7FM, pela 87,5FM de Cardoso, pelo site, ou ainda pelo nosso aplicativo começa uma hora antes da partida, ou seja, às 14h, com a maior equipe esportiva do rádio no noroeste paulista.