Votuporanguense venceu o Leão anteontem, na casa do adversário, por 2 a 0 e agora entre na reta final de preparação para a estreia

publicado em 14/01/2023

A Votuporanguense venceu o jogo-treino contra o Mirassol por 2 a 0 e agora vai encarar o Novorizontino nesta segunda-feira (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da redação

Depois de bater a equipe do Mirassol por 2 a 0 em um jogo-treino realizado na tarde de anteontem, na casa do adversário, a Votuporanguense finaliza a sua preparação na segunda-feira (16) contra o Novorizontino. O teste será realizado em Novo Horizonte, no período da tarde, e deve servir para o técnico Rodrigo Cabral definir a escalação para a estreia da Alvinegra no sábado (21), contra o Grêmio Prudente.

No duelo contra o Leão, que estreia hoje no Paulistão contra o Santos, Cabral saiu jogando com Douglas Costas, Einsten, Guilherme Café, Murilo Benini e Junior Prego; Jair, Lucas Soares e Léo Cereja; David, Victor e Sávio Araújo.

Os gols da Votuporanguense foram marcados por Victor, mais conhecido como Vitão. O atacante ainda não foi apresentado de forma oficial pelo clube em razão de algumas pendências contratuais, mas seu desempenho na partida preparatória chamou a atenção da comissão técnica, que espera resolver isso o mais breve possível para contar com ele para a estreia.

Vitão é cria do Vasco da Gama, onde atuou em 2016 e 2017. Canhoto e de muita habilidade, ele tem passagens ainda por times como o Boa Vista (RJ) e pelo futebol Árabe, onde atuou pelo Dibba Al-Hisn.

Mas não foi apenas o empenho individual dos atletas que animou a comissão técnica, mas sim a evolução dos atletas nos últimos dias. Foi o que disse o técnico Rodrigo Cabral, que afirmou ainda que a partir desses jogos-treino será possível organizar uma equipe competitiva para a estreia.