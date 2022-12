Nos bastidores do clube, os investidores têm negociado e alinhado orçamentos com os futuros componentes da comissão técnica

publicado em 02/12/2022

Os investidores têm negociado e alinhado orçamentos com os futuros componentes da comissão técnica e também os possíveis atletas (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A diretoria do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) agora se organiza às pressas para iniciar a pré-temporada para o Campeonato Paulista da Série A3. Nos bastidores do clube, os investidores têm negociado e alinhado orçamentos com os futuros componentes da comissão técnica e também os possíveis atletas.

De acordo com o apurado pelo Grupo Cidade de Comunicação, a diretoria planeja marcar a reapresentação dos atletas para o dia 12 de dezembro, uma segunda-feira, para já iniciar todo o condicionamento físico dos atletas, estratégias, bem como criar uma equipe do zero para a A3.

Os investidores ainda alinham o acerto com o treinador, que pode ser anunciado nos próximos dias. De acordo ainda com o apurado, o técnico já esteve na Votuporanguense antes.

Além disso, a diretoria poderá contar com alguns atletas que já têm contrato fixo com a Votuporanguense, como é o caso do volante Jair, o lateral-direito Carlos Miguel, o meia Lucas Dantas, e o atacante Matheus Reis, que têm contrato até 2024. Além deles, nomes como o do lateral-direito Léo Cunha e do meia Nicolas Bortolotte, que têm vínculo com o CAV até 2023 também são ventilados.