publicado em 13/12/2022

O evento esportivo irá acontecer no dia 17 de dezembro, no campo da Ferroviária, na zona Sul do município (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A equipe do Vila Nova, time de Goiás, irá realizar em Votuporanga uma peneira para a captação de novos talentos da cidade e também de toda a região. O evento esportivo irá acontecer no dia 17 de dezembro, no campo da Ferroviária, localizado na rua Carlos Alberto Andrade Santoro, na zona Sul do município.

O evento, conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, do grupo Competência no Apito, Mercado Estrela e Espetinho Ortiz. As inscrições já estão abertas e para participar será necessário fazer a doação de 1 litro de leite.

Será obrigatório utilizar chuteira, short, meião e caneleira. Durante a parte da manhã serão avaliados os garotos dos anos de 2008, 2009 e 2010, na parte da tarde será a vez dos jovens dos anos de 2006 e 2007.