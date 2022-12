O elenco saiu na frente no amistoso, com um gol de Neto Acará, mas cedeu a virada; Rodrigo Cabral ficou animado com avaliação

publicado em 21/12/2022

Apesar de perder o primeiro teste antes da estreia, o técnico Rodrigo Cabral celebrou evolução do grupo (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense realizou na terça-feira (20) o seu primeiro jogo-treino, contra a equipe Sub-20 do Mirassol. O amistoso, dividido em três tempos, um de 40 minutos e dois de 30 minutos, terminou com resultado negativo para os donos da casa. O elenco saiu na frente, com um gol de Neto Acará, mas cedeu a virada.

Apesar do resultado o técnico Rodrigo Cabral avaliou positivamente a postura dos atletas. O gol do CAV saiu, justamente, no primeiro tempo de 40 minutos, quando estavam em campo os atletas que fazem parte de uma pré-escalação titular para a estreia no torneio. Jogavam nesse momento o goleiro Barbato, lateral-direito Carlos Miguel, a dupla de zaga Batalha e Lucas Morais, lateral-esquerdo Fabrício, volante Jair, os meias Nicolas e Lucas Soares, além dos atacantes Neto Acará, David e Sávio.

Foi essa formação, inclusive, que saiu “elogiada” pelo técnico Rodrigo Cabral, em entrevista após a partida. “Gostei bastante da primeira parte, das movimentações, das ideias, jogadas elaboradas que aconteceram e a gente vem em um processo evolutivo com muita calma e paciência. Ao mesmo tempo, porém, temos que acelerar os processos, que não temos muito tempo, começamos bem atrás das equipes que iniciaram a competição”, disse ele.

O plantel completou ontem apenas 12 dias de atividades, que estão em processo acelerado. “Víamos que era necessário ter esse amistoso já visando a nossa competição. Claro que ainda tem muita coisa para ajustar, muitos jogadores chegando. A nossa ideia inicial era estreitar uma equipe que a gente tinha, em quem está na frente um do outro das características e daquilo que a gente pensa”, completou.

Os jogadores ainda estão em avaliação, de acordo com Cabral o jogo de ontem foi também positivo para a avaliação da parte individual. “Esses três tempos distintos, foram legais para essa avaliação. Com tranquilidade teremos mais um jogo contra a equipe do Tanabi Sub-20 é dar jogo para a equipe que temos em mente de iniciar e dar entrosamento, para que dia 22 tenhamos uma equipe sólida, consistente, colocando sempre as limitações físicas”, disse também.

O segundo time contou com o goleiro Vinicius, lateral-direito Murilo Benine, os zagueiros Vitor Rocha e Marco Antônio, pelo volante Robert, pelos meias Firmino e Marcola, e também pelos atacantes Pedro Victor, Luan Batoré, Victor Cesar e Cauari.