publicado em 31/12/2022

O time de Votuporanga saiu perdendo, tentou buscar o resultado com um gol de Danilo, mas terminou o placar em 3 a 1 (Foto: Rafael Bento/CAV) ???????

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O CAV (Clube Altético Votuporanga) perdeu o jogo-treino contra a equipe do Mirassol, no Centro de Treinamento, em Mirassol. O time de Votuporanga saiu perdendo, tentou buscar o resultado com um gol de Danilo, mas terminou o placar em 3 a 1. O amistoso foi dividido em quatro tempos de 30 minutos cada.

Nos dois primeiros tempos, a comissão técnica da Votuporanguense escalou o que, no momento, considera a equipe principal. Durante esse período ficou 2 a 1 para o Mirassol, nos outros tempos entraram o restante do elenco com os jogadores que estão em testes.