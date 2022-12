A equipe da casa enfrentará o elenco profissional do Mirassol, no Centro de Treinamento, do rival nesta sexta-feira (30), por volta de 10h

publicado em 30/12/2022

O CAV enfrenta nesta sexta o Mirassol em mais uma partida de jogo-treino, às 10h, no Centro de Treinamento (Foto: Rafael Bento/CAV)

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) irá fechar a última semana deste ano com um jogo-treino nesta sexta-feira (30), por volta de 10h, contra a equipe profissional do Mirassol. O amistoso, que é o terceiro teste do elenco Alvinegro, acontece na cidade vizinha no Centro de Treinamento do rival.

O jogo é mais um teste antes da estreia do time na Série A3, no dia 21 de janeiro, em Presidente Prudente. O elenco tem buscado às pressas garantir o entrosamento e alinhar as expectativas para mais uma temporada, depois de o time de Alvinegro ter batido na trave duas vezes.

A comissão da Votuporanguense tem testado e observado os jogadores durante os treinos, mas ainda segue sem uma base fixa sobre o time que pode estrear no campeonato em janeiro. Por isso mesmo tem testado várias opções de plantel durante os dois últimos amistosos, que aconteceram na Arena Plínio Marin.

No último jogo, a comissão iniciou testando o goleiro Barbato, o lateral-direito Carlos Miguel, a dupla de zaga Benini e Lucas, lateral Fabricio, volante Jair, os meias David e Nicolas, e os atacantes Luan, Lucas Soares e Sávio.

Já no segundo tempo, Einstein entrou no lugar de Carlos Miguel, Batalha no lugar de Benini, Guilherme Café no lugar de Lucas, Everton no lugar do lateral Fabricio, Marcos Vinicius no lugar de Nicolas, Flavio no lugar de Lucas Soares e Vitor Cesar no lugar de Sávio.