O atleta passou pela Votuporanguense em 2017 e disputou a sua última temporada no Portimonense, na primeira divisão de Portugal

publicado em 02/09/2022

Marcos Tito é agente do atleta Willyan Rocha, que passou pela Votuporanguense em 2017 (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O zagueiro ex-CAV, Willyan Rocha foi anunciado nesta semana como o mais novo reforço do CSKA, um dos tradicionais clubes da Rússia. O atleta passou pela Votuporanguense em 2017 e disputou seis partidas pelo time da cidade, ainda fez um gol, antes de sua ida para a Europa.

Na época, o jogador embarcou para o início de sua carreira em Portugal, onde jogou pela a Segunda Liga pelo clube Cova de Piedade.

Na sequência, por ter sido um dos destaques do time acabou sendo contratado pelo Portimonense, clube por onde passou as últimas quatro temporadas com muito destaque individual, ainda era muito desejado por importantes clubes brasileiros e internacionais antes do acerto com os russos.

A negociação com o novo clube só foi possível com o trabalho do também votuporanguense Marcos Tito, que trabalha com Willyan desde o início de sua carreira, nas categorias de base do Flamengo.

“Foi uma transação muito difícil, muitos times observando o Willyan, que teve uma passagem pela Votuporanguense. Clubes como o São Paulo, o Santos, o Inter, Botafogo, nessa janela estavam em negociação com o Portimonense, mas não chegaram em um acordo e a gente trabalhava outras situações, e surgiu o CSKA com outras propostas e acabou se concretizando”, disse Marcos Tito.