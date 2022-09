O atleta de Votuporanga Raphael Oliveira, o conhecido “Pé”, da equipe Brothers Team, se sagrou campeão na categoria pesadíssimo, faixa marrom

publicado em 21/09/2022

Raphael Oliveira, o conhecido “Pé”, da equipe Brothers Team, se sagrou campeão na categoria pesadíssimo faixa marrom (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O votuporanguense Raphael Oliveira, mais conhecido no meio do esporte como “Pé”, se tornou campeão de um torneio internacional. O atleta conquistou a medalha de ouro entre competidores de todo o planeta no torneio São Paulo Open IBJJF (Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro), Championship 2022.

As competições aconteceram no Ginásio de Esportes do São Paulo Futebol Clube, em Morumbi, São Paulo. Pé se sagrou campeão da categoria pesadíssimo faixa marrom e também conquistou uma medalha de prata do absoluto, faixa marrom.

“Foi um torneio muito competitivo, com páreos duros, muitas disputas e também com muitas atletas de renome”, disse ele.

Raphael Oliveira é um dos líderes da equipe Brothers Team junto de seu irmão Matheus Oliveira, o conhecido "Bizuca", que também recentemente representou Votuporanga e todo o país em um torneio organizado pela IBJJF, na Espanha, no mês de junho, o qual voltou com medalhas.