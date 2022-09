Gustavo vem para trazer o lado motivacional de sua carreira com base nos pilares do sonho, excelência e comprometimento

publicado em 21/09/2022

Com o nome de “Atitude de Campeão”, Gustavo vem para trazer o lado motivacional de sua carreira (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O nadador medalhista olímpico, Gustavo Borges, reconhecido em todo o mundo pelos seus feitos na modalidade, desembarca em Votuporanga para uma palestra. Com o nome de “Atitude de Campeão”, Gustavo vem para trazer o lado motivacional de sua carreira com base nos pilares do sonho, excelência e comprometimento.

O evento tem sido promovido pela ADM Assessoria e também pela Avonat (Associação Votuporanguense de Natação) e acontecerá no salão do Votuporanga Clube, a partir das 20h. Ainda há oportunidade para interessados realizarem a compra do convite no Santa Cecília, 775 ou no Sushi Nobre.

Além disso, parte do lucro arrecadado será doado para a Avonat e entidades assistenciais de Votuporanga. A organização ainda arrecadará 1 litro de leite, que também será revertido para as entidades.

A expectativa é grande, isso porque Gustavo Borges fala sobre a motivação, excelência e trabalho em equipe. Na palestra, é colocado ao público o conceito de decisão. De acordo com ele, definido o sonho, é hora de assumir as responsabilidades que a concretização dele exige: muito treino, sacrifício, definição de prioridades, superação e coragem.

A linha de raciocínio segue com a importância de mostrar que parte essencial do sucesso passa pelo fato de se impor diante do desafio. Estar à frente do que é mais importante e se comprometer com a causa, meta ou objetivo.

Gustavo Borges

Gustavo Borges é um dos principais nomes da natação mundial. Com quatro medalhas olímpicas e 19 pan-americanas, é exemplo de motivação e foco dentro e fora das piscinas. Ele foi responsável por diversas quebras de recordes na modalidade.

Nascido em Ribeirão Preto, mas com a cidade de Ituverava no coração, por ter crescido e passado a infância nela, Gustavo, de 2m03, brilhou nas principais competições pelo planeta, o que rendeu a ele um lugar no Hall da Fama Internacional da Natação, com sede na Flórida (EUA).