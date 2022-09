A manhã do último sábado (17) foi de recordações, contações de histórias e também de homenagens aos jogadores da antiga AAV

publicado em 20/09/2022

As recentes homenagens foram destinadas aos jogadores que fizeram parte do chamado “esquadrão de 1967” (Foto: Contribuição)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O encontro promovido pelo Grupo Memorial Votuporanga, no último sábado (17), movimentou os amantes do futebol, antigos jogadores e seus familiares em um momento de recordações, contações de histórias e, claro, de homenagens aos jogadores da antiga AAV (Associação Atlética Votuporanguense).

Segundo os organizadores do evento, as recentes homenagens foram destinadas aos jogadores que fizeram parte do chamado “esquadrão de 1967”, que para os torcedores que acompanharam os jogos da época se tratava da melhor formação de todos os tempos.

As homenagens foram aos atletas Raimundinho (em memória), Elmo (em memória), Haroldo (em memória), Bidon, Ivo, Serginho e Betão, da AAV de 1967, além Valdécio e França, da Alvinegra de 1978.

O momento de valorização da história do esporte em Votuporanga contou com envolvidos e apaixonados, e com a presença do Secretário de Esporte da cidade, Marcelo Stringari. “Um evento importante, que faz essa homenagem a esses jogadores em vida e você vê a paixão que existe com o futebol em Votuporanga”, disse ele.