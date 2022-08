O torneio já supera as expectativas, isso porque quase cinquenta duplas estão inscritas divididas em três categorias

publicado em 31/08/2022

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Neste fim de semana, o Votuporanga Clube irá realizar um grande torneio de Beach Tennis para duplas mistas, entre sexta (2) e o sábado (3), o 1º Aberto de Duplas Mistas, das categorias B e C.

De acordo com os organizadores do evento, o torneio já supera as expectativas, isso porque quase cinquenta duplas estão inscritas divididas em três categorias, com duplas de Votuporanga e Fernandópolis. A organização promete muita interação e jogos disputados, além de muita festa com todos os participantes.

Também terá música ao vivo com Rose e Ney, na lanchonete, no sábado (3), à partir das 17h30 h, com entrada liberada para os convidados.