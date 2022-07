O votuporanguense Matheus Oliveira, conhecido como ‘Bizuca’, voltou para o Brasil com três medalhas de ouro e uma de bronze

publicado em 02/07/2022

O votuporanguense conquistou três medalhas de ouro e uma de bronze no torneio internacional de Jiu-Jitsu em Madrid (Foto: Reprodução/ @marcoarenajj)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O votuporanguense Matheus Oliveira, conhecido como ‘Bizuca’, se sagrou multi-campeão do Madrid International Open de 2022. O torneio aconteceu no fim de semana passado e o atleta voltou para Votuporanga com três medalhas de ouro e uma de bronze.

Bizuca foi campeão internacional Open, absoluto no-gi e na categoria no-gi e o terceiro colocado do absoluto internacional. “É a realização de um sonho. Sempre tive essa vontade de lutar para fora, agora a vereadora Jezebel me ajudou, o Marcelo da Secretaria de Esportes, a Prefeitura. Ocorreu tudo bem, abriu mais portas para mim agora, em novembro eu e meu irmão iremos para Abu Dhabi. Estamos começando a rodar nosso sonho agora”, disse ele em entrevista ao A Cidade.

O atleta agora continua focado nos treinamentos para um próximo desafio internacional, o World Pro Abu Dhabi, neste ano, que também irá contar com a presença do seu irmão, o Raphael Oliveira, conhecido como “Pé”.