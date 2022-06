Os números são do Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (1); cinco votuporanguenses seguem internados

publicado em 01/06/2022

Além dos casos confirmados cinco votuporanguenses seguem hospitalizados no município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga iniciou o mês de junho com mais 97 casos confirmados para a Covid-19. Os dados são do Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (1), divulgado pela Prefeitura.De acordo com o informe, além dos casos confirmados cinco votuporanguenses seguem hospitalizados no município, sendo que dois deles em uso de respirador, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Com os números divulgados, Votuporanga chega a 29.380 casos positivos desde o início da pandemia. Sendo 28.270 deles curados e outros 493, que não resistiram e vieram a óbito. Além disso, 731 votuporanguenses aguardam o resultado do exame e outros 1.336 estão em monitoramento domiciliar.Votuporanga aplicou, nesta quarta-feira (1), mais 216 doses do imunizante contra a Covid-19. Sendo que 11 deles são primeiras doses, outras 26 segundas doses e as 179 restantes doses de reforço. Com isso o município aplicou no total 236.050 vacinas.